Comune di Fiumicino e Aeroporti di Roma collaborano per una nuova pista ciclo pedonale –

Comune di Fiumicino e Aeroporti di Roma collaborano per una nuova pista ciclo pedonale

Presso gli uffici comunali si è svolto un’incontro tra il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, il Vice Sindaco, Giovanna Onorati, il Presidente del Consiglio, Roberto Severini ed i tecnici comunali con il Presidente di Aeroporti di Roma (ADR), Vincenzo Nunziata, l’Amministratore Delegato, Marco Troncone ed i tecnici di ADR. Al centro della riunione, l’esame del progetto per la realizzazione della pista ciclo pedonale che verrà ideata e portata a compimento da ADR.

L’infrastruttura, che si estenderà per una lunghezza di circa 2.5 km, collegherà i punti di accesso alle navette bus presso l’Aeroporto Leonardo da Vinci. Il percorso costeggerà i reperti archeologici e si svilupperà all’interno della riserva naturale, fino a raggiungere il limite del corridoio C5, dove sono in corso di lavori d’inversione da parte di Anas. L’opera che prevede una spesa complessiva di circa 1,8 milioni di euro e che faciliterà l’accesso ciclabile da e per l’aeroporto, connettendosi anche al centro abitato di Fiumicino, sarà realizzata entro Dicembre 2024.

“Un esempio di come la sinergia tra ADR e l’Amministrazione comunale possa portare a risultati significativi per la città. La nuova pista ciclo pedonale non solo renderà più agevole l’accesso all’aeroport, ma offrirà un’opzione di trasporto sostenibile e piacevole, valorizzando il nostro patrimonio archeologico e naturale. – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Mi auguro che questa collaborazione continui ad essere proficua anche per altri progetti, come l’ampliamento di Ponte Ceci, un’opera strategica per i mezzi di soccorso da e per l’aeroporto. – prosegue – Anche grazie al sostegno ed alla competenza di aziende territoriali leader nel settore, come ADR, l’Amministrazione Comunale riuscirà a realizzare infrastrutture moderne ed efficienti per il benessere e la sicurezza di tutti i cittadini e visitatori.