Basket Ladispoli: Lorenzo Pasquinelli firma con la Dinamo

La Dinamo continua a puntare su giovani talenti e tessera la guardia romana Lorenzo Pasquinelli.

Lorenzo ha 22 anni appena compiuti, ha fatto tutte le giovanili all’EuroBasket fino al 2019, anno in cui trasferitosi a La Salle nel campionato Under 18 regionale viaggiava a 18 punti di media prima che tutto si fermasse per il Covid nella primavera 2020.

Nei 3 anni successivi gioca in Serie C Silver sempre con La Salle diventando un punto fermo del roster, poi l’approdo a Maccarese lo scorso anno in serie D con il polo Supernova Fiumicino; ora il trasferimento a Ladispoli con la Dinamo.

“Lorenzo è un ingresso importante e significativo per i nostri obiettivi, e’ dinamico, ottimi fondamentali, buonissimi tempi di gioco, tutto quello che serve a noi che vogliamo andare a 100 all’ora in campo, per prendere il doppio dei tiri degli avversari; per noi questo aspetto è fondamentale, ed è una semplice questione statistica: a parità di percentuali, con il doppio dei tiri, segneremo il doppio dei punti. Facile no ?” Tra il serio e il faceto è il presidente Luigi Fois a parlare “In settimana con coach Carlo Acconciamessa e il DG Biagio Camicia abbiamo organizzato una sessione extra di allenamento per vedere all’opera i nostri nuovi ragazzi e quelli che spero lo diventeranno prestissimo, ovvero non appena il DS Andrea Ciprigno riuscirà a dirimere le ultime questioni ostative: sono rimasto impressionato dalla facilità di corsa e tiro di tutti loro, credo che una volta a regime avremo una squadra agile, veloce, energica, che sarà un grosso problema per tutti. Quest’anno per noi sara’ l’anno 0 del nuovo piano strategico, e quindi duro per definizione, ma grinta e determinazione non ci mancano, le idee sono chiare, il futuro e’ sicuramente dalla nostra parte”.

Queste invece le prime parole come nuovo Dinamos di Lorenzo Pasquinelli : “Sono veramente entusiasta di intraprendere questo mio nuovo percorso cestistico alla Dinamo Ladispoli. Una società che in questi anni ho seguito, via social, e che mi ha fatto innamorare dell’ambiente e del caloroso affetto dei tifosi. Vengo da una bel percorso alla Supernova, che ringrazio ancora, e sono sicuro che anche qui mi troverò alla grande! Da adesso non vedo l’ora di entrare in palestra e cominciare a lavorare per un unico obiettivo, i playoff! Prometto a tutti i tifosi e alla dirigenza di questa società il mio massimo impegno durante l’anno! Non vedo l’ora di cominciare, Forza Dinamo!”