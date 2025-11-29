Mozione presentata da Bucchi (FdI) è stata approvata all’unanimità in consiglio comunale
Comodato d’uso a Cerveteri, dal 2026 aliquote IMU più eque –
Nel consiglio comunale di Cerveteri del 26 novembre 2025 è stata approvata all’unanimità la mozione relativa alle aliquote IMU applicate nel comune presentata dal consigliere di FdI Luigino Bucchi a settembre di quest’anno.
Attualmente le abitazioni date in comodato d’uso gratuito a figli o comunque a eredi in linea retta, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, pagano più IMU delle abitazioni messe a reddito: la mozione votata risolverà questo problema.
Essa, infatti, è stata approvata con il voto favorevole dei 20 consiglieri presenti in aula: di conseguenza a seguito dell’atto politico approvato inizierà subito l’iter necessario presso gli uffici che fanno capo all’assessorato al bilancio affinché per l’anno 2026 venga effettuata una rimodulazione più equa delle aliquote IMU attualmente in vigore.