Cerveteri, lunedì 01 dicembre sospensione idrica programmata

Previsto un servizio di autobotte in via Pian della Carlotta
Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica, lunedì 01 dicembre dalle ore 08:00 alle 16:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Cerveteri.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via Furbara Sasso, via Sasso Manziana, via del Fico, via Monte delle Fate, via Pian della Carlotta, via Orti della Paola, via Patrizi Montore, via Scoglio di Sant’Antonio, via Salita della Canoa, via Monte Sughereto, via del Cerqueto, via Belvedere e vie limitrofe a quelle sopra indicate.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
- via Pian della Carlotta angolo via Orti della Paola, via del Fico.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.