Santa Marinella, FdI vuole chiarimenti sullo stato reale della città –

Il Circolo Fratelli d’Italia di Santa Marinella e Santa Severa, dopo aver lasciato sedimentare lo stupore e la sorpresa per la vicenda che nella mattinata del 27 novembre ha sconvolto l’assetto politico cittadino, non si associa a quanti stanno gettando discredito sulla gestione della cosa pubblica in città.

Il circolo riconosce che, a seguito degli eventi indecorosi che di recente hanno caratterizzato il lavoro della giunta, non sussistono più i presupposti per un’azione amministrativa efficace, partecipata e coerente con i principi di corretto equilibrio tra gli organi dell’Amministrazione ma, al contempo, rende merito alla giunta uscente di aver impostato e avviato importanti progetti per contribuire a un significativo sviluppo del territorio.

Il terremoto politico che ha coinvolto la giunta Tidei ancorché essere una sconfitta per l’uomo, è anche una sconfitta per l’intera comunità che si vedrà amministrata in via provvisoria da un Commissario fino alle prossime elezioni.

Il Circolo Fratelli d’Italia di Santa Marinella e Santa Severa, lungi dall’esultare per i fatti che hanno coinvolto la persona Tidei, afferma con forza la propria volontà di contribuire al buon governo della città, nel segno della trasparenza e della legalità. In tal senso, si chiederà quanto prima un incontro con il Commissario Prefettizio, dott.ssa Toscano, per capire meglio il reale stato del Comune.

A quanti ritengono che le dimissioni dei consiglieri di minoranza mettano a rischio quanto costruito e programmato per il futuro della città dalla Giunta uscente, il Coordinatore Territoriale di Fratelli d’Italia Giampiero Rossanese, il Direttivo del Circolo Fratelli d’Italia di Santa Marinella e i Tesserati del circolo rispondono che Fratelli d’Italia ha sempre improntato il proprio comportamento avendo presente il bene supremo di tutta la collettività.