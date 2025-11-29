 
CittàSanta Marinella

Santa Marinella, FdI vuole chiarimenti sullo stato reale della città

29 Novembre 2025

Il Circolo locale si riserva di chiedere chiarimenti al Commissario prefettizio sul reale stato della città

Il Circolo Fratelli d’Italia di Santa Marinella e Santa Severa, dopo aver lasciato sedimentare lo stupore e la sorpresa per la vicenda che nella mattinata del 27 novembre ha sconvolto l’assetto politico cittadino, non si associa a quanti stanno gettando discredito sulla gestione della cosa pubblica in città.

Il circolo riconosce che, a seguito degli eventi indecorosi che di recente hanno caratterizzato il lavoro della giunta, non sussistono più i presupposti per un’azione amministrativa efficace, partecipata e coerente con i principi di corretto equilibrio tra gli organi dell’Amministrazione ma, al contempo, rende merito alla giunta uscente di aver impostato e avviato importanti progetti per contribuire a un significativo sviluppo del territorio.

Il terremoto politico che ha coinvolto la giunta Tidei ancorché essere una sconfitta per l’uomo, è anche una sconfitta per l’intera comunità che si vedrà amministrata in via provvisoria da un Commissario fino alle prossime elezioni.

Il Circolo Fratelli d’Italia di Santa Marinella e Santa Severa, lungi dall’esultare per i fatti che hanno coinvolto la persona Tidei, afferma con forza la propria volontà di contribuire al buon governo della città, nel segno della trasparenza e della legalità. In tal senso, si chiederà quanto prima un incontro con il Commissario Prefettizio, dott.ssa Toscano, per capire meglio il reale stato del Comune.

A quanti ritengono che le dimissioni dei consiglieri di minoranza mettano a rischio quanto costruito e programmato per il futuro della città dalla Giunta uscente, il Coordinatore Territoriale di Fratelli d’Italia Giampiero Rossanese, il Direttivo del Circolo Fratelli d’Italia di Santa Marinella e i Tesserati del circolo rispondono che Fratelli d’Italia ha sempre improntato il proprio comportamento avendo presente il bene supremo di tutta la collettività.