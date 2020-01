Condividi Pin 6 Condivisioni

Ritorno nelle piazze il prossimo weekend

Comitato Flat tax, arrivano i gazebo

Nel corso del prossimo week end del 25/26 Gennaio, il Comitato Regionale Flat Tax torna in strada e nelle piazze laziali con i propri gazebo e i propri sostenitori per denunciare la strisciante e surrettizia volontà del governo M5S – PD di eliminare dal panorama fiscale italiano l’idea di una Flat Tax in grado di ridare entusiasmo al tessuto produttivo e rilanciare l’economia. Secondo il Coordinatore di Regione Lazio del Comitato Flat Tax – Daniele Pinna – “si tratta di una vera e propria capriola all’indietro da parte del Conte Bis, ormai più portato a sfavorire piuttosto che sostenere le imprese e il lavoro autonomo, attraverso l’introduzione di provvedimenti che restringono enormemente la platea di coloro che possono accedere all’imposta fissa del 15%”. Nelle pieghe della Legge di Stabilità sono aumentate infatti le cause di esclusione da questo regime come: la revoca della sua estensione, inizialmente prevista nell’alleanza con Salvini, sino a 100.000,00 euro di volume d’affari; l’esclusione per i lavoratori dipendenti e – soprattutto – pensionati, con limiti di reddito oltre i 30.000,00 euro; i soci di Srl che esercitano la stessa attività, etc.etc. “Tutto questo deve essere spiegato ai cittadini e agli operatori economici – aggiunge Pinna – che potranno approfondire il tema ai gazebo informandosi e discutendo con i nostri sostenitori”.

Per questo sosteniamo e siamo sempre più convinti della necessità di attuare una vera e propria RIVOLUZIONE FISCALE che trasformi l’attuale sistema obsoleto incongruo e vessatorio in qualcosa di più razionale e adeguato alla ripresa dell’economia del paese.

Vi aspettiamo a p.zza Aldo Moro domenica 26 gennaio dalle 10,00 alle 13,00