Comitato di Zona Valcanneto: “Via Doganale, qualcosa si muove”

“Informiamo che nei giorni scorsi rappresentanti della giunta e del consiglio comunale di Cerveteri, si sono incontrati nel territorio di Valcanneto con i rappresentanti della Provincia di Roma. Oggetto dell’incontro “interventi di manutenzione su via doganale”. Da quanto si è appreso nelle prossime settimane verrà effettuato un primo intervento di asfaltatura della Via doganale in direzione Aurelia. Altri interventi in programma dovrebbero essere la manutenzione del marciapiede e dissuasori di velocità sulla stessa via doganale , come da sempre sollecitati da parte del CdZ Valcanneto alle istituzioni competenti. Forniremo aggiornamenti al riguardo.

Lo rende noto attraverso un post Facebook il Comitato di Zona Valcanneto