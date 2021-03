Share Pin 6 Condivisioni

Denunciato un cliente

Fiumicino, Tina Cipollari derubata in un bar –

Disavventura per Tina Cipollari, personaggio di punta di Uomini e Donne su Canale 5: come annunciato da molte agenzie, tra cui il Corriere della Sera, è stata derubata in un bar di Fiumicino da un cliente che aveva visto la sua borsa lasciata per qualche istante sul bancone. A quel punto ha approfittato di un momento di distrazione generale e l’ha presa uscendo subito dopo. L’allarme è scattato poco dopo, quando l’artista è tornata e si è accorta del furto. Ha presentato denuncia agli agenti del commissariato Aurelio, che dopo un breve sopralluogo nel locale hanno acquisito le immagini della videosorveglianza: da quei fotogrammi è emerso tutto quello che era successo poco prima.

L’uomo in questione è stato subito identificato, grazie anche al personale del bar, come un cliente abituale del locale. E così gli investigatori hanno deciso di aspettare il suo ritorno, come effettivamente è avvenuto poco dopo: bloccato dai poliziotti e messo alle strette, il ladro ha dapprima cercato di negare ma poi ha ammesso tutto, consegnando agli investigatori la borsa con il suo contenuto, tranne un rossetto e uno specchietto. L’uomo è stato denunciato per furto: ai poliziotti ha cercato di spiegare di aver preso la borsa perché pensava che nessuno sarebbe tornato a prenderla.