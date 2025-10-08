Comicità e cabaret: doppio spettacolo ad ingresso gratuito nel weekend al Granarone a Cerveteri

Appuntamento per sabato 11 e domenica 12 ottobre alle ore 21:00. In scena, Dani Bra con “Wonder Bra” e Enzo Garramone con “Non avevo il fisico… per far e il fisico”

Due serate all’insegna della comicità a Cerveteri. Sabato 11 e domenica 12 ottobre l’Aula Consiliare del Granarone è pronta a diventare palcoscenico di due appuntamenti di teatro e cabaret aperti a tutti, ad ingresso gratuito, per trascorrere del tempo piacevole in compagnia, dove protagoniste saranno la voglia di ridere, di divertirsi e di non “pensare” alla routine quotidiana per qualche ora.

Sabato 11 ottobre ad andare in scena sarà l’attore comico Dani Bra, con “Wonder Bra”, esilarante spettacolo teatrale che tra monologhi, personaggi, musica, poesia e irriverenti giochi di parole che farà sfociare il pubblico in delle piacevolissime risate.

Domenica 12 ottobre invece, è il turno di Enzo Garramone con lo spettacolo “Non avevo il fisico… per fare il fisico”.

Entrambi gli spettacoli, patrocinati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri sono ad ingresso gratuito ed avranno inizio alle ore 21:00.

“Due serate da non perdere a Cerveteri, due spettacoli comici ad ingresso gratuito: due momenti per stare insieme e trascorrere del tempo con degli artisti davvero di spessore, che sapranno coinvolgere e divertire – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – si tratta dei primi appuntamenti dopo l’Estate Caerite: invito pertanto la cittadinanza e le famiglie a venire ad assistere a questo doppio appuntamento con la comicità che come Assessorato sono felice di proporre a Cerveteri”.

“Stiamo lavorando con l’ufficio cultura e con la Giunta ai prossimi eventi e rassegne artistiche all’interno della nostra città – prosegue l’Assessore Cennerilli – l’obiettivo è quello di offrire alla città un’offerta culturale sempre ampia, variegata e di interesse collettivo”.