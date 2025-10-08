Ceri, sabato 11 ottobre, trekking con rievocazione storica. L’iniziativa di Irasenna e Vivere Etruria

Le associazioni Irasenna e Vivere Etruria organizzano, per sabato 11 ottobre 2025, un trekking con rievocazione storica nella zona di Ceri. Gli organizzatori hanno scelto un percorso diverso e alternativo rispetto ai giri più battuti. Un invito a riscoprire un territorio “vasto e pieno di storia”, con l’obiettivo di far conoscere tutte le sue bellezze.

L’itinerario porterà i partecipanti alla scoperta del mistero etrusco in un luogo unico e magico. Camminando tra antiche vie cave etrusche e leggende, l’esperienza promette di riportare idealmente indietro di 3000 anni. Ad accompagnare il cammino, e ad arricchire l’atmosfera della rievocazione, sarà la melodia della lira. Al termine del percorso è prevista la “merenda etrusca”.

L’iniziativa è aperta a curiosi e appassionati di storia, natura e buon cibo.

Info e prenotazioni: Giuseppe – 338.9058568.

Posti limitati.