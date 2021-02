Share Pin 40 Condivisioni

“Coloriamo la nostra città” arricchisce Cerveteri con l’opera di Tiziana Rinaldi Giacometti –

Il progetto “coloriamo la nostra città” si arricchisce a Cerveteri di un’altra opera di Tiziana Rinaldi Giacometti.

“Oggi ho concluso un’altra opera per Cerveteri. Forse è quella che mi appartiene di più. Quando ho deciso di realizzare quest’opera, in molti mi hanno chiesto perplessi “e cosa farai?” – lo rende noto via social la stessa artista.

“Pensavano – continua Giacometti – che sarebbe stato difficile trovare un’opera adatta al luogo e allo spazio che la avrebbe ospitata. E invece no! È una delle opere che mi appartiene di più, la più vicina alla mia ricerca artistica pittorica, video e installativa.”

“Ringrazio – conclude Tiziana Rinaldi Giacometti – le onoranze funebri Sampaolesi per avermi lasciato libertà di espressione, per avermi permesso di realizzare un’opera legata alla mia ricerca artistica e per aver contribuito a portare colore nella nostra città. È soprattutto grazie ai commercianti locali se stiamo rivoluzionando a piccoli passi il nostro paese. Chissà che un giorno non riusciremo ad arrivare anche sui muri!! Grazie!! Un esempio di quando l’unione fa la forza…”