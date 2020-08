Condividi Pin 0 Condivisioni

Nessun ferito

Civitavecchia, Vigili del Fuoco in azione per un incendio in un SILOS – Alle ore 14:00 circa di oggi, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in Via delle Vigne, 25 a Civitavecchia, per un incendio sviluppatosi all’interno del SILOS di una falegnameria. Alcune persone presenti in zona, hanno udito un rumore riconducibile ad un’esplosione, provenire dal SILOS dell’attività, per cui hanno allertato i soccorsi. I Vigili del Fuoco giunti sul posto, hanno rimosso i residui della lavorazione del legno (segatura) dall’interno del SILOS; raffreddato la struttura e messo in sicurezza l’area, impedendo ad eventuali residui della combustione di raggiungere il locale segheria. Nessun ferito.