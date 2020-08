Roma, Vigili del Fuoco in azione a Via Monte Nevoso: in fumo 5 ettari di terra

Condividi Pin 0 Condivisioni

Intervento durato circa 5 ore

Roma, Vigili del Fuoco in azione a Via Monte Nevoso – La Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato dalle ore 12.00, fino alle ore 17.00 circa, per un incendio che ha interessato 5 ettari di territorio all’altezza di Via Monte Nevoso vicino al fiume Aniene, due Squadre (6/A e 3/A), un’Autobotte (10/A), l’Autoscala (AS/6) oltre al Dos, con l’ausilio di due elicotteri e del personale della P.C. Mentre il Dos guidava i lanci degli elicotteri, le squadre dei Vigili del Fuoco di terra, sono dovute intervenire all’interno di un area industriale, dato che i residui della combustione portati dal vento hanno raggiunto ed innescato due ulteriori incendi, che hanno riguardato una pensilina di copertura oltre a della guaina su di un tetto di uno dei due capannoni che risultavano di proprietà della Zecca del Poligrafico di Stato. Sul posto anche le forze dell’ordine.