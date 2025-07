Civitavecchia: Vigili del Fuoco al porto per incendio ad una macchina operatrice pesante –

Alle ore 17.30 di quest’oggi i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti all’interno del porto per incendio ad una macchina operatrice pesante. A bruciare era un forklift da movimentazione container. Gli uomini della Bonifazi hanno subito cominciato le operazioni di spegnimento con l’equipaggio della 17A e l’autobotte AB17. Per domare le fiamme si è reso necessario ricorrere al tappeto di schiuma in modo da soffocare l’incendio. La rapidità di esecuzione da parte dei Vvf di Civitavecchia ha fatto si che le fiamme non coinvolgessero le altre macchine operatrici limitrofe. Non si è registrato nessun ferito. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto anche la Polizia di Stato.