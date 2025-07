Tolfarte, torna il festival internazionale più atteso dell’estate

“La Meraviglia” tra acrobatica, musica, teatro, letteratura, mostre, artigianato e spazio kids

Torna come ogni estate il grande Festival dei record TolfArte, attesissimo evento internazionale che da 21 anni richiama nella città di Tolfa (Roma) decine di migliaia di spettatori da tutta Italia e artisti da tutto il mondo tra arte acrobatica e circense, musica, teatro, mostre di arte visiva, incontri letterari, spazio Kids e una sezione di artigianato artistico in collaborazione con Hippy Market – Mercatini a Roma.

La 21a edizione si terrà dal 1° al 3 agosto 2025, con oltre 100 spettacoli ambientati in una scenografia naturale, la città di Tolfa.

Tra i tanti eventi in cartellone: lo spettacolo di acrobatica aerea dei SONICS, il concerto di Tonino Carotone, il Duo Tobarich, la compagnia Black Blues Brothers e la Danza Verticale a cura di Materia Viva.

Venerdì 1° agosto, dopo il tradizionale rito di benvenuto interpretato da Daniela Barra su un testo di Francesca Ciaralli,il pubblico assisterà ad uno spettacolo di acrobatica aerea sospesa a 20 metri di altezza, con la compagnia di acrobati volanti SONICS, capitanata da Alessandro Pietrolini e Ilena Prudente, definiti dal Ministero della Cultura italiana “eccellenza italiana nel mondo”.

I Sonics tornano a TolfArte con lo spettacolo Diamante che, da una maestosa piramide d’acciaio, sfida le leggi della gravità con giochi di luce e numeri acrobatici mozzafiato, celebrando il tema 2025 del festival: “La Meraviglia”. Diamante porta sul palco un mondo dove tutto è possibile. Ogni salto, ogni volo – sintesi perfetta tra potenza del gesto atletico e grazia del movimento – scolpiranno l’invisibile: il risultato sarà un’esperienza visiva unica che celebra la “Meraviglia” in tutte le sue forme.

Per assistere allo spettacolo, il biglietto di €5 è acquistabile al link https://oooh.events/evento/diamante-i-sonics-per-lanteprima-di-tolfarte-2025-biglietti



Sabato 2 agosto

Attesissimo tra gli ospiti musicali di TolfArte, Tonino Carotone – figura unica nel panorama musicale internazionale – si esibirà alle 23.15 sul palco allestito a Piazza Matteotti. Originario di Pamplona, ha conquistato il pubblico con il suo stile che fonde sonorità gitane, influenze italiane e atmosfere retrò, grazie a brani iconici come Me cago en el amor per il quale ha collaborato con Manu Chao e Roy Paci. La sua musica, tra ironia e poesia, racconta storie di viaggio, passione e identità.

A seguire il dj set di Dj Luzy L.

Tra le tante performance che anticiperanno il live di Carotone, spiccano quelle dell’acrobata Irene Croce, di Mistral al palo cinese, e il Duo Tobarich, compagnia internazionale composta da Francisco Rojas e Mauricio Villarroel che, con il suo spettacolo di acro–balance, si è esibita in tutto il mondo partecipando ai più importanti festival di teatro di strada e grandi eventi, arrivando a collaborare con il Cirque du Soleil.

A piazza Bartoli, i live di Vincenzo Bencini e Androgynus mentre a Piazza Colelli quelli di Paolo Rasile e Antonio Petronio.

Domenica 3 agosto

Dopo l’enorme successo alla Royal Variety Performance, al Festival del Circo di Monte Carlo, dove hanno ricevuto due premi speciali, al Moulin Rouge – storico tempio del live entertainment, e il premio come “miglior show di teatro fisico del Fringe di Edimburgo”, arriva nell’Anfiteatro della Villa Comunale una grandiosa festa acrobatica a ritmo di musica: protagonisti i Black Blues Brothers, con salti mozzafiato, piramidi umane, gag esilaranti, spassose sfide di ballo e molto altro ancora.

Nata dalla fantasia di Alexander Sunny (già produttore di show di successo e curatore di speciali TV sul Cirque du Soleil), con un tour mondiale di oltre 1.000 date e 650.000 spettatori, numerosi sold out, standing ovation e recensioni a cinque stelle, la compagnia si è affermata come un must dell’intrattenimento dal vivo internazionale.

Per assistere allo spettacolo, il biglietto di €5 è acquistabile al link: https://oooh.events/evento/the-black-blues-brothers-tolfarte-2025-biglietti

In piazza Matteotti alle ore 23.00, l’emozionante spettacolo di danza verticale “Di nuvole e vento” che segna il ritorno a Tolfa di Materiaviva Performance, Compagnia di circo contemporaneo e di innovazione che da anni conquista il pubblico di TolfArte grazie al gusto estetico dell’immagine, ai costumi dal grande impatto visivo, allo stupore della tecnica circense e alla poesia della ricerca teatrale.

A precedere lo spettacolo di danza verticale, sarà il reading della scrittrice Caterina Battilocchio, che leggerà il suo racconto “Carovana delle Meraviglie”, un omaggio agli artisti che in questi ventuno anni hanno calcato i palchi, le piazze, i vicoli del festival TolfArte. Il reading sarà accompagnato dalla danza di Beatrice Gatti.

Durante il festival, animeranno le piazze e le strade di Tolfa decine di artisti tra cui Zastava Orkestar, Mistral, Divynetz, Duo Padella, Linda Vellar, Duo Quizas, Pyrovaghi, Godie, Irene Croce.

Tolfarte, torna il festival internazionale più atteso dell’estate

TolfArte Kids

Il programma di Tolfarte Kids 2025, in scena il 2 e 3 agosto nel bellissimo Giardino della Villa Comunale, si conferma come un viaggio straordinario nel mondo dell’immaginazione, dove gioco, arte e relazione si intrecciano in una festa diffusa e sorprendente. Dopo la tradizionale parata degli artisti, in ogni angolo del Giardino prenderà vita un universo dedicato all’infanzia.

Novità assoluta di questa edizione, l’inaugurazione di un’Area Talk, uno spazio di riflessione e crescita per gli adulti, con un incontro sulla relazione ludico-pedagogica con i più piccoli curato da Daniele Antonini e Lucilla De Martinis che si terrà sabato 2 agosto alle 17:15.

Dalle fiabe al grammofono di Mr. Nipper, alle marionette poetiche e alla pista di biglie realizzate da Teatr’Azione, passando per l’improvvisazione teatrale di “Capitan Book” a cura di Vicolo in Fabula, ogni proposta è pensata per stimolare la fantasia e il dialogo intergenerazionale.

Tra le proposte laboratoriali, una “Caccia alle Impronte” con Uppù Labs (Serena De Angelis), le letture animate pensate da Eugenia Porro per l’educazione emotiva, dal titolo “A scuola di felicità”, e il cerchio di percussioni con l’artista educatore Andrea Di Pierro.

L’Anfiteatro della Villa Comunale ospiterà i tanto attesi Giochi da Luna Park di Daniele Antonini, per far vivere ai bambini l’emozione del circo. A TolfArte Kids, non mancherà il face painting e la Balloon Art di Tata Mary (Federica Mola).

La sera, dopo una cena all’Area Food per famiglie curata da chef Buzzico proprio nella Villa Comunale, in Anfiteatro seguiranno spettacoli di giocoleria, acrobatica, fuoco e circo contemporaneo con artisti e compagnie di livello internazionale come il Duo Quizas, Divynetz e i Pyrovaghi.

Spazio letterario Tolfa Gialli & Noir Off

Si conferma per il quarto anno consecutivo la collaborazione tra TolfArte e il Festival letterario Tolfa Gialli & Noir – una delle manifestazioni di riferimento in Italia per il settore della giallistica.

Lo Spazio letterario Tolfa Gialli & Noir OFF, quest’anno in collaborazione con NewLand e Ottantunocento, sarà allestito nel cortile del Palazzaccio e avrà come protagonisti grandi ospiti dal mondo della letteratura italiana.

Sabato 2 agosto alle 18.30 si terrà la presentazione del romanzo della giornalista e autrice tv Melania Petriello La strada di casa (Robin Editore), modera Gaja Cenciarelli con il Gruppo di lettura Inchiostro di Tolfa.

Alle ore 21.30, lo spettacolo di Anthony Caruana con cui l’autore presenta il nuovo libro Passaggi (Bertoni Editore). Una performance voce e chitarra, insieme alla cantante Eleonora Bernabei. Modera lo scrittore Gino Saladini.

Domenica 3 agosto si inizia sempre alle ore 18.30 con la presentazione dell’opera prima della scrittrice e sceneggiatrice Sofia Assante: il romanzo La mia ultima storia per te (Mondadori Editore). Modera Gaja Cenciarelli con il Gruppo di lettura Inchiostro di Tolfa.



Esposizioni artistiche

Il Palazzaccio, l’antico palazzo dei Priori sovrastato dalla Torre dell’orologio, ospiterà le opere degli illustratori Alessandra Antonelli e Daniele Gangarossa (Ganga Art), dei pittori Stefano Borgi, Vanessa D’Antonio, Antonio Musumeci, Giulia Mosca. Oltre al Palazzaccio, la Scalinata Belvedere su Via Roma sarà altro spazio dedicato alle arti visive dove esporranno i pittori Daniele Airi e Elena Ostraya e la fotografa Raffaella De Vito. Le mostre collettive sono visitabili sia sabato 2 che domenica 3 agosto dalle 18.00 a mezzanotte.

Sulla suggestiva Rocca di Tolfa, simbolo della città e raggiungibile a piedi salendo via dei Frangipane, il pubblico potrà ammirare l’installazione artistica musicale “Lo Sguardo dei Suoni” a cura dell’artista Stefano Cioffi: un’opera permanente inaugurata nel novembre 2024.

Tutti i giorni alle 7:00, alle 11:30, alle 16:00 e alle 19:30 sarà possibile sedersi e ammirare il panorama dalla Rocca accompagnati da un bellissimo sottofondo musicale.

Per TolfArte 2025, anche le vie della città saranno caratterizzate da installazioni artistiche. Durante il festival a via Frangipane l’artista internazionale Moby Dick realizzerà una nuova installazione site-specific ispirata alla forza e alla delicatezza della natura. L’opera, pensata in dialogo con il paesaggio e l’anima del borgo, prenderà forma come un organismo effimero e visionario: intrecci di materiali naturali, elementi di recupero, proiezione e luci soffuse daranno vita a una visione sospesa tra terra e cielo, che inviterà lo spettatore a rallentare e a riconnettersi con l’essenziale. Con il suo linguaggio poetico e simbolico, Moby Dick trasforma lo spazio urbano in un ecosistema sensibile, in cui l’arte diventa esperienza immersiva e occasione di ascolto. Un gesto artistico che celebra la bellezza imperfetta del vivente e ci ricorda il legame profondo – spesso dimenticato – tra l’essere umano e l’ambiente che lo circonda. Su Via Roma “PACEPACEPACE” a cura di Simona Sarti e Alessandra Degni (in arte DESART2) in collaborazione con l’Associazione Culturale “Associazione Arte altra”. Un messaggio di pace attraverso l’interpretazione dell’acronimo della parola stessa: (Prestazione), Assurance (Assicurazione), Consistency (Consistenza) e Environment (Ambiente), con il contributo interattivo del pubblico.

Hippy Market

La sezione dedicata all’artigianato artistico, amatissima dal pubblico di Tolfa, è curata anche per questa edizione 2025 da Hippy Market e allestita da Via S. Antonio a piazza di Sant’Antonio e Piazza Diaz: un market dall’anima gitana, con una grande varietà di esclusive creazioni tra ceramica, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, fasce e turbanti, home decor, occhiali vintage, oggetti di arredamento in legno interamente fatti a mano e riciclo creativo, oleoliti, cosmetici e saponi bio naturali, profumatori per ambienti e candele realizzate in cera di soia con inclusioni di fiori. In Via Frangipane e a Piazza Marconi, saranno presenti gli stand degli artisti del territorio curati da Tiziano Belloni.



Area Food con TTS FOOD

Il 2 e 3 agosto sarà Mela Eventi, con il suo format TTS FOOD, a gestire come ogni anno il Food Court della 21° edizione di TolfArte: gli street chef, situati in Piazza Vittorio Veneto, nel cuore di Tolfa (RM), delizieranno con le loro ricette nei coloratissimi food truck.

Esperienze collaterali

Come ogni anno, TolfArte propone al pubblico esperienze collaterali alla scoperta del territorio, arricchite da performance artistiche. In questa Edizione, novità assoluta, un Trekking urbano a cura di ETS La Casa nel Bosco e Pro Loco di Tolfa. Sarà un’esperienza sulla “meraviglia”, un viaggio tra i 5 elementi attraverso un percorso storico-culturale tra i vicoli del borgo e la Rocca di Tolfa, simbolo della città, accompagnati da figuranti in costume medievale, simbolo degli antichi abitanti.

Il tour esperenziale si terrà sia il 2 e il 3 agosto, con due itinerari diversi, e avrà inizio presso la sede associativa di Ets La Casa nel Bosco (Via Roma 144).

Sabato 2 agosto alle 21.00, il percorso inizierà con la visita del Convento seicentesco dei Cappuccini nell’omonimo rione, che ospita la cella di San Crispino da Viterbo, per poi ridiscendere per l’antica via delle botteghe Annibal Caro e risalire verso la Rocca, dove i partecipanti potranno godere della musica dell’installazione “Lo Sguardo dei Suoni” dell’artista Stefano Cioffi e una esperienza di meditazione.

Domenica 3 agosto dalle 18.00, l’itinerario si snoderà per le vie del centro fino in via dei Frangipane con la visita di due delle principali chiese di Tolfa: la collegiata di Sant’Egidio e la chiesa del crocifisso. Dopo la visita si raggiungerà la Rocca, location di una performance di improvvisazione teatrale ed esperienziale sui cinque elementi: la terra, l’acqua il fuoco, l’aria e l’etere. Questi si animeranno come in una fiaba tra la musica di flauti, danze tribali e sogni romantici. Sorprese sul finale, quando le emozioni si innalzeranno nell’aria con delle lanterne.

Partecipazione gratuita su prenotazione al 339.3341172.



Sponsor e partner

TolfArte è realizzato con il contributo del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) del Ministero della Cultura e con il contributo di: Comune di Tolfa, Regione Lazio, Fondazione CARICIV – Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Prezioso il sostegno di ENEL, Parsec e del golden sponsor SICOI.

Partner: Pro Loco di Tolfa, Polo Culturale di Tolfa, ETS La Casa nel Bosco, Tolfa Gialli & Noir, Newland, Ottantunocento, Cittaslow,TTS Food e Mercatini Roma.

Il Festival

TolfArte è ideato e organizzato dalla Associazione di Promozione Sociale TolfArte con la direzione artistica di Claudio Coticoni (Scuderie MArteLive) e la direzione generale di Francesca Ciaralli; Responsabile organizzazione e logistica Gianna Pinardi, Responsabile Sicurezza Claudio Pomponi, Curatrice spazio letterario Caterina Battilocchio in collaborazione con il festival Tolfa Gialli & Noir-Newland-Ottantunocento, responsabile arti visive Claudia Crostella, responsabile artigianato artistico Tiziano Belloni, ufficio stampa a cura di Fiorenza Gherardi De Candei, social media manager Serena Roncone, identità visiva a cura di Alessandra Antonelli, fotografo Fabrizio Brugnoletti, video e promo a cura di Angelo Paoletti e Roberto Giannessi, responsabile ospitalità Sijey Olivetti, webmaster Francesco Lo Brutto.

La rivoluzionaria manifestazione è nata nel 2005 come incontro tra la tradizione artigianale e artistica locale, l’arte di strada e l’arte contemporanea e sperimentale. Attraverso un successo sempre crescente, TolfArte ha mantenuto le sue peculiarità confermando ogni anno decine di migliaia di presenze.Unico nel suo genere, il Festival è punto di riferimento per gli eventi del settore: negli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui “Miglior Festival emergente d’Italia” dalla Rete dei Festival (2011), il Patrocinio Ufficiale di EXPO MILANO 2015, il riconoscimento di “Best practice” da parte del network mondiale Cittaslow International (2015) e quello di “Buona pratica in ambito culturale” della Regione Lazio (2016).

È gemellato con il Kulturisten festival di Nesodden (Norvegia) e si caratterizza per la grande partecipazione della cittadinanza, sia nell’accoglienza degli artisti e del pubblico, sia nella gestione degli spazi pubblici e condivisi. Il grande impatto che l’evento ha da ben 15 anni sul territorio, ha ispirato una delibera comunale che definisce ufficialmente Tolfa “Amica dell’Arte di strada” liberalizzando l’Arte di strada su tutto il territorio, in controtendenza con le restrizioni presenti in molti altri comuni. Già dall’arrivo a Tolfa è possibile vedere sul cartello di Benvenuto il logo che fa riferimento alla delibera e che permette ad ogni artista di esibirsi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo della città.Linkwww.tolfarte.itFacebook: https://www.facebook.com/TolfArteInstagram: https://www.instagram.com/tolfarte