Aveva appiccato il fuoco alle auto di polizia e Ministero, piromane fermato a Ladispoli

E’ stato individuato nel pomeriggio a Ladispoli dagli agenti della Digos, il presunto piromane che ieri sera ha appiccato il fuoco a una volante della Polizia di Stato, parcheggiata davanti al commissariato Viminale e a un’auto in uso al Ministero della Giustizia in via Arenula.

Le telecamere di videosorveglianza avevano ripreso l’ uomo nei pressi del Viminale mentre si chinava nella parte posteriore della volante per gettare sotto qualcosa, forse una molotov da cui poi sono partite le fiamme.

I veicoli hanno subito lievi danni grazie al provvidenziale intervento degli agenti.