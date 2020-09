Civitavecchia usi civici, Comune al lavoro da un mese sul nuovo ricorso

Share Pin 1 Condivisioni

Il consigliere Pasquale Marino: “Uffici immediatamente interessati dal Sindaco dopo il mio appello di un mese fa”

Comune già al lavoro da un mese sul ricorso sugli usi civici sulle zone XIII Quartucci e tenuta Ferrara. Come spiega il consigliere del gruppo misto, Pasquale Marino, “gli uffici sono stati immediatamente interessati dal Sindaco dopo il mio appello di un mese fa.

Il contributo dei consiglieri 5 stelle è quindi prezioso, ma tardivo e in tal senso, possiamo tranquillizzare i firmatari della mozione: oltre ai privati della fascia che va dallo Stadio Fattori al Villaggio del Fanciullo.

Quindi ci saranno senz’altro i ricorsi dei singoli cittadini ed anche quello dell’Amministrazione. Tempo ce n’è, considerando che gli uffici dell’avvocatura si stanno peraltro confrontando anche con altri legali”.

Chiosa il Sindaco Ernesto Tedesco: “Chiaramente in questa fase è importante che vi sia il massimo dell’unità sul territorio per respingere con forza il tentativo di gravare altre proprietà di civitavecchiesi, arrecando un danno enorme anche all’economia locale. In tal senso ringrazio il consigliere Petrelli e i comitati civici, che stanno con noi lavorando da un mese alla questione della adozione della perizia Monaci da parte della Regione Lazio”.