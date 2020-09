Ben di Bio Ladispoli, prodotti biologici e km 0 finalmente accessibili a tutti

Share Pin 14 Condivisioni

Alimenti biologici freschi e confezionati, detergenti ecocompatibili, biocosmesi. Una filosofia aziendale che salvaguarda la salute (delle persone e dell’ambiente), premia i produttori e fa risparmiare i consumatori.

Ben di Bio, prodotti biologici Ladispoli, già menzionato con lode dalla rivista Gambero Rosso, innova ancora e, come sempre, lo fa con etica ed attenzione alla filiera produttiva.

Ben di Bio – Ladispoli – prodotti biologici, vegani, gluten free, prodotti naturali per l’infanzia

“L’alta qualità accessibile a tutti”. Questa è la mission di Patrizia Ferrara e Alfonso Lustrino (con l’indispensabile l’aiuto di Cristina Palmeri), dall’aprile 2017 alla guida dell’azienda “Ben di Bio”, con un celebre punto vendita a Ladispoli, in Via Ancona 170 (segui le indicazioni stradali), sorto nel lontano 1999, tra i precursori del commercio di prodotti biologici nel Lazio.

Ben di Bio, prodotti biologici a Ladispoli: finalmente il biologico apre ad un mercato che non è più solo “per pochi”.

Rilevata l’attività, la decisione è di continuare a percorrere il sentiero tracciato dai precedenti gestori, ma anche arricchirlo ulteriormente.

Oggi “Ben di Bio” oltre ai prodotti alimentari biologici tratta alimenti per vegani e per celiaci, macrobiotici, detergenti e cosmesi naturali e giocatoli ecologici realizzati con materiali atossici.

Un’attenzione continua, nella scelta dei fornitori, alla salute delle Persone, del Pianeta e dei Diritti dei Lavoratori.

Ma se tutto questo, per molto tempo, è stato ad appannaggio di pochi, per gli alti costi di questo genere di prodotti, da Ben di Bio l’etica e la qualità incontrano anche la possibilità per tutti i consumatori di scegliere prodotti convenienti, adatti a tutte le tasche.

Una scelta etica: la qualità a vantaggio della salute, dell’ambiente e del territorio

“Ben di Bio” vanta la collaborazione con ben 15 aziende biologiche a km 0, e ha allargato l’offerta dell’ortofrutta, della detergenza ecocompatibile, della cosmesi bio, dei prodotti per vegani e per celiaci, degli articoli per l’infanzia, dei detersivi alla spina e di tanto altro.

Ad inizio 2020 arriva il prestigioso riconoscimento del Gambero Rosso, che segnala Ben di Bio come una eccellenza del Lazio (leggi l’articolo).

“I clienti storici e quelli che si aggiungono quotidianamente”, raccontano i proprietari, “Ci danno la spinta a migliorarci sempre di più, mantenendo la coerenza e le idee fondanti dell’attività, che sono quelle del rispetto dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori e della salute, nostra ma anche di quelli che non consumano biologico”.







Pur mantenendo la propria identità e autonomia oltre a creare una rete di aziende locali, Ben di Bio è diventato un negozio associato Naturasì, in modo da poter usufruire di una vastissima gamma di articoli.

Prodotti biologici, per vegani, senza glutine, prodotti del commercio solidale, alimenti a basso contenuto di zuccheri e molto altro

Tra i prodotti che si possono trovare da “Ben di Bio”: svariati tipi di pasta (ben 22 grani diversi lavorati dai migliori pastifici d’Italia), 19 varietà di riso, oltre 30 tipologie di farine, legumi sia secchi che già pronti in vetro o in scatola, molte varietà di semi come chia, amaranto, lino, sesamo e quinoa, 76 tipi di tisane e tè, prodotti da forno dolci e salati, frutta secca e disidratata, sali e zuccheri grezzi, olii e condimenti, marmellate e creme spalmabili, barette di cioccolate e snack.

E poi ancora: prodotti per vegani, celiaci e senza zucchero, vini (tra cui spicca il vino “Trusco del Lamone”, un’eccellenza del viterbese), birre e succhi, caffè, cicoria, orzo, e dolcificanti naturali, spezie, detersivi ecologici biodegradabili con tensioattivi di origine vegetale, detersivi alla spina, articoli per la cucina, biocosmesi, prodotti per l’infanzia, macrobiotica, integratori, fitoterapici, oli essenziali, lampade di sale, borracce, oggettistica, pet food e tanto tanto altro.

