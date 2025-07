Civitavecchia, temporale con numerosi fulmini. I Vigile del Fuoco sono intervenuti per rimuovere intonaco pericolante da un palazzo

Il nubifragio che ha investito la città nel pomeriggio ha costretto i Vigili del Fuoco a una serie di interventi ravvicinati. Già durante le prime ore del temporale, le squadre della caserma di Civitavecchia sono state chiamate a verificare allagamenti nei locali seminterrati, infiltrazioni d’acqua nei piani alti e, soprattutto, la stabilità di cornicioni e intonaci colpiti dall’intensa attività elettrica.

Il momento più critico si è registrato intorno alle 18:00, quando un fulmine si è abbattuto sulla terrazza di un palazzo di sette piani, all’angolo tra via Volturno e via Palmiro Togliatti. L’impatto ha provocato il distacco di una porzione di intonaco dall’ultimo piano, con il concreto rischio che i detriti cadessero sulla strada sottostante.

Sul posto sono intervenuti rapidamente l’equipaggio della squadra 17 con l’autoscala. Dopo aver messo in sicurezza l’area, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto la sommità dello stabile e rimosso i frammenti pericolanti. Eliminando il pericolo immediato per residenti e passanti. Le operazioni si sono concluse senza feriti e non risultano ulteriori danni strutturali.

Al momento non si registrano altre criticità di rilievo.