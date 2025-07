Ladispoli, furto notturno all’officina Esposito Tyres: ladri in fuga con denaro destinato al centro ricambi

LADISPOLI – Ennesimo colpo notturno ai danni di una nota attività della zona. Questa volta a farne le spese è stata l’officina Esposito Tyres, storica azienda di pneumatici e assistenza veicoli situata a Ladispoli. Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4 del mattino, ignoti si sono introdotti nei locali dell’attività, provocando danni ingenti e riuscendo a sottrarre somme di denaro destinate all’acquisto di ricambi.

Secondo quanto riportato dal direttivo aziendale, sconvolto dalla triste sorpresa, i ladri avrebbero neutralizzato il sistema d’allarme con disinvoltura – un impianto Verisure – agendo con rapidità e precisione. All’arrivo sul posto, sono stati rilevati segni evidenti di effrazione e disordine all’interno dell’officina.

Attualmente sono in corso le indagini e gli organi preposti stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l’accaduto e risalire agli autori del furto. I titolari hanno avviato le opportune procedure, anche se resta l’amarezza per un gesto che colpisce un’attività familiare molto radicata nel territorio che si stava ampliando a costo di sacrifici e dedizione.

“La cosa che fa più male – fanno sapere dall’azienda – è il senso di impunità con cui hanno agito. Non solo ci hanno rubato il denaro destinato ad alcuni dei nostri progetti, ma hanno anche danneggiato strumenti fondamentali per il nostro lavoro quotidiano”.

Chiunque abbia notato movimenti sospetti nella zona tra le 3:30 e le 4:30 del mattino è invitato a contattare le forze dell’ordine.

Ladispoli non smette di fare i conti con la piaga dei furti notturni ai danni di piccole e medie imprese, che continuano a rappresentare un bersaglio troppo spesso indifeso benché siano la linfa vitale della comunità e andrebbero intraprese maggiori azioni di tutela.