Il Sindaco ha comunicato la decisione per combattere i cittadini che continuano a uscire, in una diretta sui suoi profili, dove aggiorna costantemente la cittadinanza.

Civitavecchia, Tedesco: “32 contagi in due focolai diversi. Chiesto l’ausilio dell’Esercito”

Il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha fatto il punto della situazione in diretta su Facebook: “abbiamo a oggi 32 contagi – ha dichiarato il primo cittadino – in due diversi cluster: uno nel reparto di medicina del San Paolo e uno in una RSA. La situazione è costantemente monitorata, ma devo comunicare che ho preso una decisione importante: ho chiesto al Prefetto il supporto dell’Esercito, perché ricevo continue segnalazione da parte dei miei cittadini riguardanti persone che girano per la città senza alcun motivo. È una decisione forte, ma serve per mantenere l’ordine. Vedremo cosa risponderà il prefetto.

Tedesco ha scelto dunque una via dura per combattere contro gli incoscienti che decidono di violare il decreto della Presidenza del Consiglio, uscendo senza motivo.