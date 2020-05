Condividi Pin 0 Condivisioni

Il ragazzo è stato fermato per un controllo e si è dimostrato agitato al momento della compilazione dell’autocertificazione

Civitavecchia: spaccio, denunciato 22enne –

Nella giornata di sabato, nell’ambito dei controlli sul rispetto delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare la diffusione del virus Covid-19, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitavecchia hanno denunciato per

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne civitavecchiese.

Il ragazzo è stato fermato per un controllo attorno alla mezzanotte e, al momento di compilare l’autocertificazione per giustificare la sua presenza in strada a quell’ora, si è dimostrato particolarmente agitato, insospettendo i poliziotti del commissariato.

Gli agenti decidevano pertanto di approfondire il controllo trovandolo in possesso di alcune dosi di hashish e di un’ingente somma di denaro.

La perquisizione veniva estesa anche al domicilio del giovane, dove gli agenti rinvenivano un bilancino di precisione ed altro materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Al termine degli accertamenti il 22enne veniva denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Durante il week-end, sono proseguiti i servizi di controllo lungo tutta la zona costiera, anche in considerazione delle diverse ordinanze comunali che hanno regolato lo spostamento delle persone nei diversi comuni del litorale.

Sono state controllate oltre 500 persone e, nell’ambito delle verifiche per il rispetto delle misure anti Covid, ne sono state sanzionate 4.