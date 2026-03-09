Civitavecchia, sospensione idrica programmata in zona Borgata Aurelia – La Scaglia

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile in via Gioacchino Rossini e via Niccolò Paganini
Si comunica che, a causa di lavori programmati da parte del fornitore esterno, lunedì 9 marzo dalle ore 08:00 alle ore 23:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Civitavecchia. In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- borgata Aurelia, zona La Scaglia, via Aurelia Nord, zona Pantano, zona Sant’Agostino, zona Industriale, zona Area Portuale, zona Punton dei Rocchi e zone limitrofe
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile in via Gioacchino Rossini e via Niccolò Paganini.
Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.