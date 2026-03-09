Incidente nella notte in via Buonarroti: un ferito estratto dalle lamiere

Un incidente stradale si è verificato nella notte in via Buonarroti, dove intorno alle ore 23 due autovetture si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento..

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Civitavecchia, squadra Bonifazi, che hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso. Uno dei due conducenti, rimasto intrappolato tra le lamiere, è stato liberato grazie all’utilizzo di attrezzature specifiche da estricazione.

Una volta estratto dall’abitacolo, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per prestare i primi soccorsi e provvedere al trasferimento in ospedale.

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e gestire la viabilità nella zona.