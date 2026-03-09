Perde il Cerveteri, etruschi sconfitti in casa

Presidente Lupi amareggiato: “Passo indietro, c’è stata un involuzione, serve un inversione di marcia”

Cerveteri sconfitto in casa, battuto dall’Urbetevere per 3 a 2. Passo falso per la formazione etrusca, in vantaggio con Pelizzi, il cui goal è solo un illusione. Ospiti in pareggio con Matteo Piano, ex di turno, e poi il raddoppio. Nella ripresa il terzo goal dei romani, nato da una disattenzione in difesa. Riapre la gara Bezziccheri, che segna quando mancavano 15 minuti alla fine. Una sconfitta che ha lasciato delusi i tifosi e il presidente Lupi.

“Sono amareggiato, abbiamo fatto un passo indietro rispetto a domenica, bisogna capire dove è il problema. Mi dispiace per i tifosi, erano tanti sugli spalti. Dobbiamo stringerci intorno , serve un inversione di rotta, netta – ha detto il presidente Andrea Lupi”.