Civitavecchia, s’incastra in una ringhiera: libero cagnolino

Brutta avventura per un cane rimasto incastrato in via Leopoli questa mattina

Brutta avventura per fortuna a lieto fine per un cagnolino a Civitavecchia: i Vigili del Fuoco della Caserma Bonifazi sono riusciti a salvarlo da un a brutta situazione.

Alle 10:30 del mattino gli uomini della Bonifazi sono stati chiamati per un cane di media taglia rimasto con il busto incastrato in una ringhiera di una palazzina sita in via Leopoli.

I Vigili del Fuoco, recatesi tempestivamente sul posto, hanno deciso di usare un divaricatore oliodinamico per salvare il povero animale: un attrezzo che di solito si usa negli incidenti stradali.

Allargate delicatamente le barre di metallo della ringhiera si è potuto facilmente liberare il cane, incolume.

Una volta libero e senza ferite, il cagnolino è potuto ritornare tra le braccia dei padroni preoccupati per lui.