Civitavecchia, si cercano operatori economici per la spiaggia libera con servizi del Pirgo

Pubblicato l’avviso pubblico sul sito del comune per la concessione della gestione della spiaggia

L’Avviso Pubblico e la relativa modulistica da utilizzare per presentare le candidature potranno essere scaricate dalla sezione “Avvisi Pubblici 2020” del sito istituzionale del Comune di Civitavecchia al seguente indirizzo: http://www.comune.civitavecchia.rm.it/avvisi-pubblici-2020/

L’affidamento in convenzione della gestione dei servizi connessi alla balneazione sulla spiaggia libera con servizi del Pirgo dovrà essere a costo zero per il Comune di Civitavecchia.

Dovranno essere garantiti i servizi balneari richiesti e sarà consentito di effettuare il servizio noleggio di attrezzature da spiaggia su richiesta dell’utenza e l’attività di somministrazione con un piccolo chiosco/bar.

Il posizionamento stagionale sull’arenile delle strutture in legno e materiali eco-compatibili necessari all’espletamento dei servizi balneari sarà assentito previa acquisizione delle autorizzazioni di legge come indicate nell’Avviso pubblico.

Possono partecipare alla procedura di selezione tutti gli operatori economici – cooperative – associazioni sportive che ne hanno interesse nel rispetto dei requisiti richiesti nell’Avviso Pubblico

Le candidature dovranno essere presentate in conformità a quanto previsto nell’Avviso Pubblico entro e non oltre le ore 12:00 del 09 Marzo 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia, sito in p.le Guglielmotti,7.