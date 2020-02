Caduta giunta Anselmo, Minnucci: “Ora si apra una stagione di rinnovamento”

Condividi Pin 1 Condivisioni

Il consigliere regionale del Partito democratico Emiliano Minnucci commenta la caduta della giunta grillina

“L’amministrazione grillina di Anguillara è finalmente caduta dopo 3 anni e mezzo di disastri”.

A commentare la caduta della giunta guidata da Sabrina Anselmo è il consigliere regionale del Pd Emiliano Minnucci.

“Ora si apra una stagione di rinnovamento – ha commentato Minnucci – e buongoverno per il nostro paese”.

“La caduta dell’Amministrazione Anselmo, suggellata dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, segna inesorabilmente il fallimento di una Sindaca, di una giunta e di un progetto politico impalpabile e insignificante”, ha commentato Minnucci.

“Un progetto politico nato sull’onda del populismo spinto che non ha saputo offrire le giuste risposte alle esigenze di un territorio e della sua comunità”.

“Anguillara Sabazia è ferma al 2016: è arrivato il momento che le forze più dinamiche e attive mettano in campo tutto il loro protagonismo al fine di costruire un’alternativa seria e concreta”.

“Per Anguillara ci sono tante sfide da affrontare e vincere. Possiamo farlo solo attraverso una nuova stagione riformista e con una politica che sappia parlare ai cittadini in maniera pragmatica ed efficace”.

Questa mattina nove consiglieri comunali hanno protocollato le dimissioni, sciogliendo di fatto il consiglio comunale.

“Abbiamo protocollato le dimissioni di 9 consiglieri – aveva scritto il consigliere Silvio Bianchini – pertanto la scellerata giunta è andata a casa, per la gioia di molti e a tutela dei continui disastri che stavano perpetrando”.

“Chiederemo al commissario prefettizio che arriverà a giorni, di verificare lo stato economico dell’ente e alcuni atti amministrativi a tutela di chiunque vincerà le prossime elezioni”.

“Spero che questo insegni qualcosa e sia da monito che un paese non può essere amministrato con ignoranza e terrore”.

“Questo è il momento di riunire le competenze e tutte le forze politiche, associative ma anche il singolo cittadino, in un progetto comune per qualcosa di concreto per Anguillara e i suoi cittadini”.