Condividi Pin 1 Condivisioni

Appuntamento nella sala Ruspoli in piazza Santa Maria venerdì 21 febbraio alle 18

A Cerveteri “Gramsci oggi, l’impegno, il pensiero, l’attualità” –

Riceviamo e pubblichiamo –

“Non siate indifferenti” ma partecipate. E’ un invito “gramsciano” per una serata dedicata ad un grande intellettuale del ‘900 più che mai in sintonia col presente.

A Cerveteri “Gramsci oggi, l’impegno, il pensiero, l’attualità”

La Sezione ANPI di Ladispoli Cerveteri ha organizzato per venerdì 21 febbraio alle ore 18, a Cerveteri nella Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria, una Conferenza sul tema “Gramsci OGGI, l’impegno, il pensiero, l’attualità.” L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cerveteri; aprirà i lavori il Segretario della sezione Antonio Romano, interverranno il Sindaco Alessio Pascucci e l’Assessore alla Cultura Federica Battafarano mentre sarà compito del relatore, dr. Marco Saltamerenda, introdurre la platea nell’universo di un uomo che pur nella sofferenza trovò il coraggio e la forza per lasciare con i suoi scritti una traccia indelebile.

Antonio Gramsci (1891-1937) si spegne dopo undici anni di prigionia. In quel periodo di dura detenzione, voluta dal regime fascista, scrive 32 quaderni di studi filosofici e politici definiti “una delle opere più alte e acute del secolo, pubblicati da Einaudi nel dopoguerra. Sono noti come i “Quaderni dal carcere” e godono tuttora di innumerevoli traduzioni e di altissima considerazione nel mondo”.

Marco Saltamerenda è giovane come tutti gli altri componenti il tavolo della Conferenza, gli abbiamo chiesto: Quale attrattiva può esercitare Gramsci sulle nuove generazioni?:

“Studiare Gramsci oggi significa trovare un approccio critico e attuale alla contemporaneità. Nonostante sia passato un secolo dall’attività filosofica e politica di Gramsci, la sua capacità di analizzare il presente e di anticipare il futuro ancora coglie nel segno.

Per fare degli esempi: La teoria dell’egemonia può essere facilmente adattata allo studio dell’influsso di internet e dei cosiddetti “big data” sulla società e la politica attuale. Invece l’analisi che Gramsci fa degli intellettuali italiani, cosmopoliti e lontani dal popolo, ci restituisce una sana capacità di critica ed autocritica per contrastare il populismo che vuole le masse ignoranti in balia dell’uomo forte al comando.

Infine – conclude Saltamerenda – studiare Gramsci oggi ci restituisce la voglia di partecipare e dire la nostra perché, come insegna l’autore, mantenendo un sano “pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà” non bisogna mai e poi mai rimanere indifferenti.”

Sezione ANPI Ladispoli Cerveteri