Civitavecchia, servizio sociale operativo – la nota stampa:

Si informa che, in questo periodo di emergenza, il Servizio Sociale è sempre operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e martedì e giovedì dalle 15 alle 18. Di seguito si pubblica l’elenco dei contatti utili per raggiungere gli uffici. Si ricorda che eventuali situazioni di bisogno determinate dall’emergenza COVID-19 possono essere segnalate al segretariato sociale an n. 3346195660, mentre per le emergenze sociali è a disposizione il numero verde 800188639. Si avvisa anche che per l’accesso ai fondi statali per il sostegno alle famiglie in situazioni di disagio NON ci si deve recare ora presso gli uffici dei Servizi Sociali. Sarà l’amministrazione comunale, nei prossimi giorni, a comunicare modalità, criteri e tempi di erogazione