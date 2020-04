Condividi Pin 41 Condivisioni

L’assessore D’Amato: “Non dobbiamo mollare la guardia. Quanto sta accadendo ora è il frutto delle scelte prese quattordici giorni fa”

Coronavirus, “Nel Lazio trend in frenata” – la nota dell’assessore regionale alla sanità:

Le misure messe in atto per contrastare il virus stanno dando i risultati sperati. Da alcuni giorni nel Lazio registriamo un trend in frenata.

Non dobbiamo mollare la guardia e ricordarci che quanto sta accadendo ora è il frutto delle scelte prese quattordici giorni fa. I dati confermano una minore incidenza a Roma e una maggiore incidenza nelle aree esterne, provinciali, dove hanno pesato i casi relativi alle case di riposo.

Il sistema sanitario regionale ha fatto uno sforzo straordinario. Abbiamo 5 Covid Hospital e oggi si è aperto il Covid Center al Campus Bio-medico. È una battaglia che si vince sul territorio.

Quando saranno validati i test che stiamo sperimentando, allo Spallanzani e a Tor Vergata, li inizieremo perché pensiamo possano portare beneficio per capire come si è diffuso il virus, e quindi prendere le misure necessarie.

Alessio D’Amato – assessore alla sanità