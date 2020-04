Condividi Pin 28 Condivisioni

Coronavirus, dieci nuovi casi positivi nel territorio

La regione Lazio ha appena comunicato i nuovi casi positivi riscontrati oggi nel territorio della Asl Roma 4. Si tratta di 10 casi così distribuiti :

3 a Civitavecchia

1 ad Allumiere

1 a Tolfa

1 a Bracciano

1 a Cerveteri

1 ad Anguillara

2 a Sacrofano

Si specifica che il caso di Anguillara è stato oggi certificato ma già era stato conteggiato nel totale dei comuni.

È avvenuto un decesso, si tratta di un uomo di 83 anni di Civitavecchia paziente della Rsa Madonna del Rosario

Nelle ultime 24 h sono stati effettuati 121 tamponi, 2464 persone sono in sorveglianza domiciliare, mentre 1253 sono uscite dalla sorveglianza.

Si riporta di seguito il totale complessivo per comuni:

Allumiere: 7 positivi riscontrati di cui 2 decessi per un totale di 5 positivi

Anguillara :10

Bracciano :12 positivi riscontrati di cui un decesso e un guarito per un totale di 10 positivi

Campagnano :5

Canale M: 9

Capena: 3 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 2 positivi

Cerveteri :26 positivi riscontrati di cui 2 decessi per un totale di 24 positivi

Civitavecchia :146 positivi riscontrati di cui 16 decessi e 2 guariti per un totale di 128 positivi

Fiano R: 7 positivi riscontrati di cui 1 guarito per un totale di 6 positivi

Filacciano: 2

Formello: 6

Ladispoli :24 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 23 positivi

Manziana :25

Mazzano R: 1

Morlupo: 1

Riano:1

Rignano: 1

Sacrofano: 27

Sant’Oreste: 2

Santa Marinella : 16 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 15 positivi

Tolfa : 7 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 6 positivi

Si fa presente che eventuale disallineamento dei dati può essere dato da molteplici fattori.