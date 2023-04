Vecchie glorie del kartodromo di Civitavecchia che ne hanno fatto la storia affianco alle nuove leve

Civitavecchia, ripartono i go kart a La Scaglia Circuit –

Da un’idea di Mirko Romagnuolo proprietario del kartodromo di La Scaglia di Civitavecchia ed Alessio Follieri ex pilota di go kart e fondatore della “Effemme motorsport” con il preparatore Daniele Mencarani, è nata l’iniziativa di organizzare un evento gara Domenica 21 Maggio presso “La Scaglia Circuit 2.0” di Civitavecchia.

Sarà un appuntamento speciale perché secondo le prime indiscrezioni sulla manifestazione, ci saranno partecipazioni eccellenti legate alla storia dello storico kartodromo di Civitavecchia.

Simone Baffarelli

Ci sarà il pluricampione regionale Simone Baffarelli della Effemme Motorsport preparatore Mencarani Racing, che correrà nella classe regina 125 kz. Baffarelli è il pilota di casa da battere e il recordman del circuito, già vincitore dell’ultimo appuntamento tenutosi sulla pista civitavecchiese lo scorso 8 Dicembre.

Sempre della Effemme motor sport ci sarà nella categoria Kz il pilota Simone Costa impegnato attualmente con il team nei campionati regionali e nazionali kart. Tra i giovanissimi nella categoria 125 monomarcia, ci sarà Flavio Maccari che nella pista locale ha mosso i primi passi in kart.

Ma sono gli altri nomi a riportare in auge la storia della Scaglia Circuit e saranno tutti maggiormente concentrati nella categoria Kz125.

È in via di definizione la partecipazione del pilota di casa Gianluca Follieri nella kz125, la cui rivalità con Mirko Romagnuolo negli anni novanta e inizi duemila, segnò probabilmente il periodo più bello e le gare più avvincenti viste tra le curve della Scaglia Circuit.

Gianluca Follieri

Follieri conta ad oggi la fila di successi più lunghi ottenute nella pista di casa, più di 20 vittorie nelle categorie dell’epoca dalla 100cc Junior alla 100cc Formula A esono di quegli anni le sue partecipazioni alle gare internazionali karting più titolate.

Gianluca pilota della Mencarani Racing Effemme Motorsport compagno di squadra di Baffarelli, dopo più di dieci anni di stop è tornato tre anni fa a misurarsi nuovamente nel campionato regionale kz, giungendo secondo per due edizioni.

Un altro nome importante la cui partecipazione è in forse, è l’altro pilota locale Damiano Peretti, pluricampione regionale che si è spesso confrontato nel circuito di casa nelle gare disputate negli anni duemila.

Un ritorno importante alle gare sarà quello di Alessandro Peretti, anche lui è un ex eccellente degli anni Novanta che solo poco più di un mese fa è risalito dopo un lungo periodo di stop sul kart allenandosi sul kartodromo di casa, segnando fin da subito tempi molto interessanti.

L’intento della manifestazione oltre quello di riportare in pista in un’unica giornata il passato e quindi, la storia del kartodromo di Civitavecchia con le realtà e i piloti del presente, è anche quello di avvicinare i tanti appassionati di motori locali a questo sport.

Nella giornata di competizioni ci sarà l’iniziativa dei team come la Effemme Motorsport di Mencarani e Follieri di mettersi a disposizione per gli appassionati a livello informativo e organizzativo per dare la possibilità di partecipare nelle date successive ad iniziative come: una scuola piloti, o l’esperienza di “piloti per un giorno”, provando per un giorno in pista un kart da competizione supportati dalla squadra corse.