Il Sindaco di Ladispoli: “Centrato un importante traguardo per ottimizzare e migliorare i servizi sanitari ed assistenziali a favore degli utenti del litorale”

Casa della Salute, Grando: “Massiccia affluenza, bontà del servizio” –

“La massiccia affluenza di utenti allo Sportello Polifunzionale della Casa della salute di Ladispoli conferma la bontà delle richieste avanzate dall’Amministrazione comunale per ottenere questo importante servizio. Un ringraziamento ai dirigenti dell’Asl Rm 4 che hanno accolto immediatamente la nostra proposta”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha colto l’occasione per evidenziare come lo Sportello Polifunzionale stia ottenendo un buon riscontro per i nuovi servizi offerti. Dallo scorso 14 aprile, dalle 13:00 alle 19:00, presso il Poliambulatorio sulla via Aurelia è possibile effettuare la scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra, le pratiche per ottenere le esenzioni del ticket per reddito, il rilascio delle certificazioni ENi-STP per i cittadini stranieri.

“Ancora una volta – conclude il sindaco Grando – la sinergia tra l’amministrazione comunale di Ladispoli ed i vertici dell’Azienda sanitaria di Civitavecchia ha permesso di centrare un importante traguardo per ottimizzare e migliorare i servizi sanitari ed assistenziali a favore degli utenti del litorale”.