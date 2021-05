Share Pin 6 Condivisioni

Il sindaco Tedesco: “Questa città deve tanto al dottor Toti e ne onorerà la figura”

Civitavecchia piange la scomparsa di Odoardo Toti

“La città piange la scomparsa di Odoardo Toti. Professionista esemplare nel laboratorio della sua farmacia, è stato soprattutto un grande amante del nostro territorio e del suo passato, che ha contribuito a svelare come pochissimi la sua storia e a divulgarla con pubblicazioni, studi, ricerche sul campo”.

Così il sindaco Tedesco che aggiunge: “Se n’è andato a 90 anni, proprio in una settimana importante per la valorizzazione dell’eredità di Civitavecchia. Giovedì mattina sono stati illustrati i nostri progetti, già finanziati, per Aquae Tauri e nel pomeriggio è stato riaperto il Museo civico. Venerdì la città ha rinnovato il ricordo dei bombardamenti. Ieri e oggi sono in corso le visite per le giornate di Primavera del Fai. Tutte iniziative nelle quali, in un modo o nell’altro, Toti ha impresso la sua impronta indelebile.

Questa città, che tanto deve al dottor Toti, dovrà onorarne la figura anche raccogliendo la fiaccola che lui ha acceso sui millenni della nostra zona, illuminandone un passato glorioso”.