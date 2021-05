Share Pin 26 Condivisioni

Roma, precipita da un ponte. Stava scattando un selfie

Si stava scattando un selfie con gli amici quando, probabilmente per la perdita di equilibrio, è caduta precipitando da ponte Garibaldi, a Roma.

Come riportato dal Messaggero sarebbe accaduto ieri sera intorno 20.30 in zona Trastevere. Il 31enne, trasportato in codice rossa in ospedale, dovrà subire un intervento.