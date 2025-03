Civitavecchia, persona soccorsa dai vvf in via del Villanoviano

Domato anche un incendio in un appartamento a San Gordiano

Questa appena trascorsa è stata una notte movimentata perciò Vigili del fuoco di Civitavecchia. Alle ore 20.15 si sono portati in via dei Villanoviano per un soccorso a persona. Gli uomini della Bonifazi sono giunti sul posto con l’equipaggio della 17A e Autoscala AS17, grazie alla quale sono riusciti ad entrare da una finestra del secondo piano e fare guadagnare al personale del 118 l’ingresso in appartamento. Sul posto anche i Carabinieri.

In seguito alle ore 00.10 i Vvf sono stati allertati per un incendio appartamento in zona San Gordiano. Via dei Garofani. A bruciare era parte di una taverna di una villetta sita in indirizzo. Gli uomini della Bonifazi giunti rapidamente con 17A e autobotte AB17, hanno immediatamente applicato le tecniche di spegnimento arginando il fuoco estinguendolo rapidamente. La velocità di esecuzione da parte dei Vvf di Civitavecchia ha fatto si che le fiamme non si propagassero per l’intera struttura. Sul posto anche i Carabinieri ed il personale sanitario del 118. Non si è registrato nessun ferito.