Cerveteri, Vecchiotti: “30mila euro in più per la segreteria del Sindaco. No alle spese ingiustificate”

In aula bagarre tra Gubetti e Belardinelli sulla quarta figura in staff del Sindaco. Vilma Pavin: “E’ andata in scena la solita sceneggiata”

Consiglio comunale piuttosto agitato quello tenutosi lo scorso 20 marzo nell’aula del Granarone. Ad accendere la miccia la variazione di bilancio per “spostare” 30000 euro dai fondi destinati all’assunzione di agenti stagionali della municipale per assumere una quarta risorsa nella segreteria del primo cittadino. Figura che dovrebbe essere ricoperta come annunciato anche da Anno Zero in una nota stampa dall’ex assessore Francesca Appetiti.

“30mila euro in più per la segreteria politica del Sindaco. No alle spese ingiustificate nelle tasche dei cittadini”

Così il consigliere Emanuele Vecchiotti in una nota affidata ai social.

“Nella votazione sulle variazioni di bilancio – spiega – tra cui vi erano anche fondi a sostegno delle disabilità psichiche, era presente anche un’altra variazione che impegna 30mila euro in più per la segreteria del Sindaco sottraendoli dalla Polizia Locale. Alla nostra richiesta di spiegazioni non è stata fornita nessuna motivazione fondata che giustificasse tale scelta. Si è preferito parlare delle scelte personali legittime di altri consiglieri che non hanno certo gravato nelle tasche dei concittadini! Questo ci ha impedito di votare l’intero pacchetto, nonostante vi fossero misure che ci trovavano in accordo (vedi i fondi per i servizi sociali)”.

“La politica – conclude – deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte, deve saper fronteggiare le domande scomode e affrontare le conseguenze delle proprie azioni! Forza Italia si opporrà sempre a scelte sconsiderate, frutto solamente di accordi politici, le cui spese ricadono nelle tasche dei cittadini”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Vilma Pavin:

“In Consiglio Comunale è andata in onda l’ennesima sceneggiata della nostra Sindaca. Sulla variazione di bilancio che sposta 30mila euro per la segreteria del Sindaco ha avuto, tra l’altro, un attacco quasi “delirante” verso Anna Lisa Belardinelli (in aula tra il pubblico) che non c’entrava nulla con quanto era in discussione in quel momento. Una Sindaca che non riesce a trattenere rabbia e livore e che non ha avuto neanche l’umiltà di chiedere scusa”.

“Collaborare con questa Amministrazione – aggiunge Pavin – è veramente inutile, anche perché, come sostengo da sempre, abbiamo una visione diversa di come rendere Cerveteri una Città”.