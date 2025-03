Paolacci: “Due mozioni approvate grazie al sostegno dei cittadini. Sono loro spesso ad evidenziare le criticità di una città piena di problemi” 

“Le due mozioni approvate, nel consiglio comunale, danno ragione non solo alle mie teorie, ma a quelle di tutta la gente di Cerveteri”.

La prima , era quella per una città cardio protetta. La seconda, relativa al ripristino della via di Ceri, chiusa da mesi per una frana. Entrambe sono state presentate da Gianluca Paoalacci, approvate in seduta di consiglio.

“Devo dire che grazie ai cittadini, che molto spesso evidenziano molte criticità, si riescono a risolvere alcuni dei problemi che invadono la città – ha detto Paolacci – , Ecco, sono soddisfatto che ci sia stata coerenza. Certi aspetti vanno risolti senza prendersi i meriti. E’ un dovere, abbiamo fatto il nostro”.