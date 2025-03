Premiati gli alunni dell’I.C. Ladispoli 1 per il concorso “Un Caravaggio per la mia Ladispoli” –

Si è svolta con grande entusiasmo la premiazione del concorso “Un Caravaggio per la mia Ladispoli”, un’iniziativa promossa dal Comune di Ladispoli che ha visto protagonisti gli alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1. Grazie alla guida attenta e appassionata dei docenti di Arte e Immagine, i giovani artisti hanno avuto l’opportunità di esprimere la loro creatività e di omaggiare il grande maestro del Barocco con opere originali e suggestive.

A nome dell’amministrazione comunale, la delegata all’Arte, Felicia Caggianelli, ha premiato gli studenti che hanno partecipato con i loro disegni, riconoscendo il talento e l’impegno profuso nella realizzazione degli elaborati. Durante la cerimonia, svoltasi all’interno dell’istituto, sono stati consegnati attestati, medaglie e menzioni speciali per i lavori più originali, in un clima di grande emozione e soddisfazione. I piccoli artisti hanno accolto con entusiasmo i riconoscimenti, mostrando con orgoglio i premi ricevuti dalla giuria.

A valutare i lavori è stata una commissione composta da esperti del settore: la dottoressa Annamaria Rospo, psicologa e psicoterapeuta, la dottoressa Paola Lancellotti, tutor specializzato DSA della Rome University of Fine Art, e il maestro pittore Giuliano Gentile, che hanno espresso il loro apprezzamento per la qualità e la creatività dei disegni presentati.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonella Mancaniello, ha elogiato l’iniziativa e l’impegno degli alunni, dichiarando: “Questo concorso rappresenta un’importante occasione per avvicinare i ragazzi all’arte e per stimolare la loro creatività attraverso la riscoperta di un grande maestro come Caravaggio. Vedere i nostri studenti esprimere talento e passione in questi elaborati è motivo di grande orgoglio per tutta la scuola. Ringrazio l’amministrazione comunale e la giuria per aver valorizzato il lavoro dei nostri alunni, ma soprattutto i docenti di Arte e Immagine per aver guidato con entusiasmo i ragazzi in questo percorso artistico e culturale.”

L’evento ha rappresentato un’esperienza formativa e motivante per gli studenti dell’I.C. Ladispoli 1, che hanno avuto modo di confrontarsi con il linguaggio dell’arte, sviluppando nuove competenze e sensibilità. Un successo che conferma il valore dell’educazione artistica come strumento di crescita e di espressione personale, e che lascia nei cuori degli alunni il ricordo di una giornata speciale all’insegna della bellezza e della creatività.