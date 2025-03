Tenta la truffa dello specchietto, 40enne arrestato ad Aranova

L’uomo è stato fermato dai Carabinieri di Torrimpietra

I Carabinieri della Stazione di Torrimpietra hanno arrestato un 40enne romano, con precedenti, gravemente indiziato del reato di tentata estorsione e truffa.

Lo scorso pomeriggio, l’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri in località Aranova mentre tentava di mettere in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto” ai danni di una signora 50enne, che, impaurita, ha raccontato agli operanti quanto le stava accadendo. Il 40enne, infatti, avrebbe richiesto alla vittima una somma di denaro pari a 150 euro, minacciando un ingiusto risarcimento per il danno provocato, che in realtà non esisteva.

Nel tentativo di convincere la signora a pagare, il truffatore ha telefonato a una persona che si è spacciata per un agente di polizia municipale. Quest’ultimo ha suggerito alla vittima di versare la somma richiesta, minacciando una sanzione amministrativa di 1.500 euro in caso di rifiuto.

I Carabinieri, prontamente intervenuti dopo la segnalazione della donna, hanno arrestato l’uomo che è stato tradotto presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso Borgata Aurelia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini sono ancora in corso e si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.