Civitavecchia, mercoledì 16 settembre possibili disagi nell’erogazione dell’acqua: le zone interessate

Interruzione della fornitura idrica da parte del fornitore esterno: possibili abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua dalle 8 alle 23. Predisposte anche due autobotti in Borgata Aurelia
Possibili disagi nell’erogazione dell’acqua a Civitavecchia nella giornata di mercoledì 16 settembre. A causa di un’interruzione della fornitura idrica da parte del fornitore esterno, dalle ore 8:00 alle ore 23:00 potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e, in alcune zone, la temporanea mancanza d’acqua.
Le aree interessate dal disservizio sono:
- Borgata Aurelia;
- via Aurelia Nord e zona La Scaglia;
- zona Pantano e Sant’Agostino;
- zona Industriale, in particolare via Alfio Flores, via Siligato e via La Rosa;
- Area Portuale;
- Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.
Per tutta la durata dell’interruzione saranno inoltre messe a disposizione autobotti per il rifornimento idrico in Borgata Aurelia, nelle seguenti vie:
- via Gioacchino Rossini;
- via Niccolò Paganini.
L’erogazione potrebbe dunque subire variazioni durante l’intera giornata, con possibili disagi per cittadini, attività e strutture presenti nelle zone coinvolte.