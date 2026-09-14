 
Civitavecchia

Civitavecchia, mercoledì 16 settembre possibili disagi nell’erogazione dell’acqua: le zone interessate

14 Settembre 2026





Interruzione della fornitura idrica da parte del fornitore esterno: possibili abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua dalle 8 alle 23. Predisposte anche due autobotti in Borgata Aurelia

Possibili disagi nell’erogazione dell’acqua a Civitavecchia nella giornata di mercoledì 16 settembre. A causa di un’interruzione della fornitura idrica da parte del fornitore esterno, dalle ore 8:00 alle ore 23:00 potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e, in alcune zone, la temporanea mancanza d’acqua.

Le aree interessate dal disservizio sono:

  • Borgata Aurelia;
  • via Aurelia Nord e zona La Scaglia;
  • zona Pantano e Sant’Agostino;
  • zona Industriale, in particolare via Alfio Flores, via Siligato e via La Rosa;
  • Area Portuale;
  • Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.

Per tutta la durata dell’interruzione saranno inoltre messe a disposizione autobotti per il rifornimento idrico in Borgata Aurelia, nelle seguenti vie:

  • via Gioacchino Rossini;
  • via Niccolò Paganini.

L’erogazione potrebbe dunque subire variazioni durante l’intera giornata, con possibili disagi per cittadini, attività e strutture presenti nelle zone coinvolte.