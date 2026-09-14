Cerveteri sorride al SuperEnalotto: vinto un “5” da 10.512 euro

Due vincite a Roma e una a Cerveteri nell’estrazione di sabato 12 settembre. Il jackpot per la prossima estrazione sale a 27,3 milioni di euro

Festa nel Lazio grazie al SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 12 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre “5” da 10.512,88 euro ciascuno, per una vincita complessiva di 31.538,64 euro.

Due dei tre premi sono stati realizzati a Roma. Le giocate vincenti sono state registrate presso La Tabaccheria Rizzi, in via A. Da Garessio 2A, e presso la Tabaccheria di via Dario Niccodemi 103.

La terza vincita è stata invece centrata a Cerveteri, in provincia di Roma, presso la Tabaccheria Edicola di via Vivaldi 51-53.

La spesa per il gioco nel Lazio

Secondo un’elaborazione di Agipronews, nel 2025 la spesa complessiva per i giochi nel Lazio, calcolata come differenza tra raccolta e vincite, si è attestata a 2,1 miliardi di euro, un dato sostanzialmente in linea con quello dei dodici mesi precedenti.