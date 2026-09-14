Dalle atmosfere di Roma al patrimonio storico di Cerveteri, fino alle marine di Ladispoli: nelle Sale dei Principi Sforza Ruspoli il viaggio pittorico dell’artista. Il 18 settembre l’incontro con il pubblico

Cerveteri, la luce di Igor Ladojanine illumina i “Luoghi Eterni”: mostra aperta fino al 20 settembre –

CERVETERI – Luce, colore e atmosfera diventano strumenti per raccontare luoghi conosciuti e restituirli allo sguardo del pubblico attraverso una prospettiva nuova. Prosegue fino al 20 settembre, nelle Sale dei Principi Sforza Ruspoli di Cerveteri, la mostra personale di Igor Ladojanine, dal titolo “Luce dei Luoghi Eterni”.

Inaugurata il 9 settembre, l’esposizione sta richiamando l’interesse dei visitatori grazie a un percorso artistico nel quale architettura e paesaggio assumono una dimensione fortemente evocativa.

Lo stile di Ladojanine, caratterizzato da una marcata impronta impressionista, affida alla luce e al colore il compito di raccontare l’identità dei territori. Sulle tele prendono così vita i luoghi simbolo di Roma, il patrimonio storico di Cerveteri e le marine di Ladispoli, in un ideale itinerario tra storia, natura e memoria.

Non una semplice rappresentazione dei luoghi, dunque, ma una loro interpretazione capace di trasformare scorci, monumenti e paesaggi in emozioni. La pittura diventa così un invito a soffermarsi sui dettagli e a riscoprire, con occhi diversi, spazi spesso familiari.

Un appuntamento particolare è previsto per venerdì 18 settembre alle ore 17.30, quando il pubblico avrà l’opportunità di incontrare direttamente Igor Ladojanine. Sarà un momento dedicato alla conoscenza dell’artista, del suo percorso e della personale visione pittorica che caratterizza le opere esposte.

L’Associazione Culturale inArte Cerveteri ha espresso gratitudine a Ladojanine per aver scelto Cerveteri come sede dell’esposizione e per aver dedicato alla città questa importante iniziativa artistica.

“Luce dei Luoghi Eterni” resterà visitabile presso le Sale dei Principi Sforza Ruspoli fino al 20 settembre.

L’iniziativa vede il coinvolgimento di Fabio Uzzo Art Gallery e dell’Associazione Culturale inArte Cerveteri.