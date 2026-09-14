Un altro weekend da tutto esaurito nei siti del Parco: grande successo a Vicarello per musica, archeologia e territorio –

Ancora un weekend di successo per le iniziative promosse nei siti gestiti dall’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, a conferma del crescente interesse del pubblico verso un’offerta capace di coniugare cultura, natura, archeologia, musica e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Domenica pomeriggio, nella suggestiva cornice di Casa di Ledo a Vicarello, si è registrato ancora una volta il tutto esaurito. Alle persone che avevano regolarmente effettuato la prenotazione si sono aggiunti numerosi altri partecipanti, portando a oltre 200 le presenze complessive.

Il pubblico ha particolarmente apprezzato l’esibizione di musica folk di Mauro Menegazzi e Pasquale Laino, che ha animato il pomeriggio accompagnando i visitatori in un percorso tra tradizione, cultura e paesaggio.

Grande interesse anche per le visite guidate condotte dagli archeologi della Soprintendenza, che hanno consentito ai partecipanti di conoscere più da vicino i resti della Villa Romana di Vicarello, uno dei patrimoni archeologici più significativi presenti nell’area del Parco.

A chiudere la giornata, un momento dedicato alle produzioni del territorio con gli assaggi dei vini proposti da importanti cantine locali, ulteriore occasione per promuovere le eccellenze enogastronomiche dell’area del Parco Bracciano-Martignano.

Un successo che si inserisce in un calendario di iniziative che prosegue anche nei prossimi giorni.

Il 20 settembre appuntamento a Trevignano Romano con “Note di Paglia”

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 20 settembre alle ore 16.30, presso la Biblioteca comunale di Trevignano Romano, con il laboratorio gratuito di archeo-musica “Note di Paglia”.

L’iniziativa, inserita nel programma Tesori Naturali 2026, propone un’esperienza dedicata ai suoni dell’antichità. I partecipanti potranno osservare le raffigurazioni di musiche e strumenti a fiato presenti nell’arte etrusca e, successivamente, cimentarsi in un vero e proprio laboratorio di archeologia sperimentale.

Durante l’attività sarà realizzata una riproduzione semplificata del doppio aulos, antico strumento musicale, utilizzando canne palustri di diverso diametro. Attraverso il taglio dei fusti e la realizzazione dei fori per le dita, ciascun partecipante potrà costruire il proprio strumento e sperimentarne l’emissione sonora, portando con sé una riproduzione che documenta le antiche tecniche di costruzione musicale degli Etruschi di Trevignano.

L’attività è gratuita, con prenotazione.

Info e prenotazioni:

Cell. 329 6203329

Email: massimo.massussi@matrix96.it

«I risultati di queste iniziative – sottolineano il Commissario dell’Ente Parco Ivano Iacomelli e il Direttore Massimo Sabatini – confermano quanto sia importante continuare a investire nella valorizzazione dei luoghi del Parco e nella costruzione di occasioni capaci di avvicinare cittadini e visitatori al nostro patrimonio naturale, archeologico e culturale. Il successo registrato a Vicarello, con oltre 200 partecipanti, rappresenta un segnale molto positivo e ci spinge a proseguire con ancora maggiore determinazione».

L’Ente Parco Bracciano-Martignano prosegue dunque nel lavoro di programmazione e valorizzazione del territorio, attraverso un calendario di appuntamenti che punta a fare dei siti del Parco luoghi sempre più vivi, accessibili e partecipati.