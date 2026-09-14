Da metà ottobre sette incontri di formazione aperti a tutti. Al termine, la possibilità di dedicare due ore a settimana a chi ha bisogno di ascolto, vicinanza e sostegno

AVO, a Ladispoli e Bracciano il 46° corso gratuito per diventare volontari ospedalieri –

LADISPOLI-BRACCIANO – Due ore del proprio tempo possono diventare una presenza preziosa nella vita di chi attraversa un momento di fragilità. Con questo spirito l’Associazione Volontari Ospedalieri di Ladispoli ODV si prepara a dare il via al 46° corso gratuito per volontari ospedalieri, in programma da metà ottobre a metà novembre 2026.

L’iniziativa sarà articolata in due corsi paralleli, uno a Ladispoli e uno a Bracciano, per offrire a un numero ancora maggiore di persone la possibilità di conoscere da vicino il mondo del volontariato e scegliere di mettersi al servizio degli altri.

Il percorso formativo prevede sette incontri, distribuiti tra il sabato pomeriggio e un giorno infrasettimanale. Durante il corso interverranno diverse figure professionali, tra cui psicologi, psicoterapeuti e assistenti sociali, insieme ai volontari AVO che porteranno la propria esperienza e testimonianza sul campo.

Per partecipare basta aver compiuto 18 anni. Non sono richieste particolari competenze o esperienze precedenti: ciò che conta è la disponibilità ad avvicinarsi agli altri con sensibilità, umiltà e capacità di ascolto. E, come ricorda l’associazione, soprattutto con “il sorriso”.

Terminata la formazione, ai nuovi volontari sarà richiesto un impegno di circa due ore settimanali. AVO opera infatti in diverse strutture del territorio, tra cui la RSA San Luigi Gonzaga di Ladispoli, l’Ospedale Padre Pio di Bracciano, la RSA San Raffaele di Trevignano Romano, la Residenza Elisabella di Ladispoli e la Residenza Aurelia di Santa Marinella.

L’attività dell’associazione non si limita però alle strutture sanitarie e assistenziali. AVO collabora anche con le associazioni Nuove Frontiere e Il Piccolo Fiore, con la Caritas diocesana e nell’ambito dell’assistenza domiciliare, cercando di essere presente ovunque ci sia bisogno di una presenza amica.

È proprio questo il cuore del volontariato AVO: esserci. Talvolta senza bisogno di grandi gesti, ma attraverso l’ascolto, una parola, una carezza o semplicemente un sorriso capace di spezzare per qualche momento la solitudine.

Il nuovo corso rappresenta quindi non soltanto un’occasione di formazione, ma anche un invito rivolto al territorio: trasformare una piccola parte del proprio tempo in qualcosa di importante per gli altri.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Rosario al 339 2161433 oppure scrivere all’indirizzo avo.ladispoli@libero.it. L’Associazione Volontari Ospedalieri Ladispoli ODV ha sede in via Anzio 18 e sede operativa in via Genova 11/F, a Ladispoli.