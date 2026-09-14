Buon anno scolastico, il messaggio del sindaco Grando alla comunità di Ladispoli

“Un nuovo inizio fatto di pagine ancora tutte da scrivere, incontri, amicizie, scoperte e traguardi da raggiungere”

È tutto pronto per il ritorno tra i banchi nelle scuole di Ladispoli. In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, il sindaco Alessandro Grando ha rivolto un messaggio di augurio agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale che quotidianamente opera all’interno della comunità scolastica.

Il primo pensiero del sindaco è andato ai bambini e ai ragazzi, protagonisti di un nuovo percorso fatto di esperienze, incontri e opportunità. Per alcuni si tratta del ritorno a scuola dopo la pausa estiva, tra compagni e insegnanti già conosciuti; per altri, invece, sarà un debutto, con l’emozione della prima volta e le inevitabili incertezze legate a una nuova esperienza.

“Ogni nuovo anno scolastico è un nuovo inizio, fatto di pagine ancora tutte da scrivere, di incontri, amicizie, scoperte, difficoltà da superare e traguardi da raggiungere”, ha sottolineato Grando.

Nel suo messaggio, il primo cittadino ha invitato gli studenti ad affrontare il nuovo anno con curiosità ed entusiasmo, senza paura di commettere errori e con la voglia di mettersi alla prova. La scuola, infatti, non rappresenta soltanto un luogo dedicato all’apprendimento, ma anche uno spazio fondamentale per crescere, costruire relazioni e sviluppare nuove esperienze.

Un ringraziamento è stato rivolto anche ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, al personale scolastico, agli addetti alla mensa e agli scuolabus, figure che svolgono ogni giorno un ruolo fondamentale nell’accoglienza e nella cura degli studenti.

Grando ha inoltre espresso la propria gratitudine agli uffici comunali e alle ditte che, durante i mesi estivi, hanno lavorato negli istituti cittadini per predisporre gli ambienti in vista della riapertura e garantire agli alunni scuole pronte ad accoglierli.

L’auspicio del sindaco è quindi che il nuovo anno possa essere un’occasione di crescita per tutti, all’insegna della collaborazione tra scuola, famiglie e istituzioni.

“Tra quei banchi, oltre ad imparare, crescerete insieme, giorno dopo giorno”, il messaggio rivolto agli studenti. E a tutta la comunità scolastica di Ladispoli, Alessandro Grando ha voluto rivolgere il suo augurio: “Di cuore, buon anno scolastico!”