Negli USA, addestramento e integrazione di nuovi sistemi di comunicazione per il comando e controllo

Esercito, il Comvie alla Bold Quest 2026 –

CIVITAVECCHIA (RM), 10 settembre 2026 – Il Comando Valutazione e Integrazione dell’Esercito (COMVIE) ha partecipato, con il proprio team ITB (Integration Test Bed) e il supporto della Brigata Paracadutisti “Folgore” e della Brigata di Marina “San Marco”, all’esercitazione internazionale Bold Quest 2026 (BQ26), importante appuntamento annuale multinazionale finalizzato a testare l’interoperabilità dei sistemi di comando e controllo in ambiente operativo multinazionale e interforze.

L’esercitazione, tenutasi dal 24 agosto al 10 settembre 2026, è stato un evento cardine nel panorama dell’integrazione, in ambito coalizione, dei sistemi di comando e controllo sviluppati dall’industria nazionale. Il COMVIE, impegnato in prima linea nel fornire soluzioni avanzate per l’Esercito e per i contingenti nazionali di prevista immissione nei teatri operativi esteri, ha coordinato, per la componente nazionale, tutte le fasi dell’esercitazione, fornendo un imprescindibile contributo, anche in termini esperienziali, nella realizzazione di una Common Operational Picture pienamente integrata.

Rispetto alle edizioni precedenti, infatti, la BQ26 ha visto l’impiego reale di assetti sul terreno, all’interno dell’area addestrativa di ALPENA (QUERRY), nello Stato del Michigan (USA), costituiti da sistemi di comando e controllo veicolari e dismounted, impiegando veicoli statunitensi equipaggiati con sistemi di produzione nazionale, connessi mediante apparati radio con il Posto Comando, situato nella base di Alpena, equipaggiato con i sistemi IMPERIO e C2DN Evo.

All’interno dell’area addestrativa, le unità della Brigata “Folgore” hanno effettuato numerose attività tattiche durante le quali l’impiego del nuovo sistema di C2 SIRIO ha consentito di conoscere, in tempo reale, oltre alle posizioni delle unità amiche, anche e soprattutto quelle delle unità nemiche, queste ultime grazie all’impiego di assetti unmanned in profondità.

“La partecipazione alla Bold Quest 2026 rappresenta, per la Difesa e soprattutto per il COMVIE, una straordinaria opportunità per confermare l’eccellenza italiana nel settore dei sistemi di Comando e Controllo”, ha dichiarato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Olla, Comandante del COMVIE, presente alla fase finale dell’esercitazione come rappresentante dell’Esercito, aggiungendo altresì che “in un panorama geopolitico in continua evoluzione, la capacità di rendere interoperabili sistemi tecnologici diversi in modo dinamico costituisce il vero moltiplicatore di forze, soprattutto in scenari warfighting su vasta scala”.

Il COMVIE, grazie alla costante partecipazione a eventi multinazionali, prosegue il proprio impegno nel processo di valutazione, validazione e integrazione dei nuovi sistemi di supporto al Comando e Controllo, contribuendo ad accrescere il livello di interoperabilità in ambiente multi-dominio, interforze e in un contesto operativo in continua evoluzione, soprattutto nel campo digitale.