Successo per la giornata del 13 settembre in Piazza IV Novembre promossa dal Gruppo Donatori Sangue Francesco Olgiati ODV per il Policlinico Gemelli. Partecipazione superiore all’edizione 2025, dopo un’estate segnata dalla carenza di sangue e dalle criticità registrate anche nel Lazio.

Bracciano risponde alla chiamata del dono: cresce la partecipazione alla raccolta di sangue –

BRACCIANO – Una comunità che risponde, tende il braccio e trasforma pochi minuti del proprio tempo in un gesto capace di fare la differenza. È questo il bilancio della giornata di donazione del sangue svoltasi domenica 13 settembre a Bracciano, che ha fatto registrare una partecipazione superiore a quella dell’edizione 2025 di “Salute, Sport e Solidarietà”.

L’iniziativa, promossa dal Gruppo Donatori Sangue Francesco Olgiati ODV per il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, si è svolta dalle 8 alle 11.30 nella centrale Piazza IV Novembre, trasformata per una mattinata in un punto d’incontro tra solidarietà, volontariato e attenzione verso chi ogni giorno necessita di sangue.

Un risultato importante, soprattutto per il significato che porta con sé. Dietro ogni donazione, infatti, non c’è soltanto una sacca di sangue, ma la possibilità concreta di contribuire alle cure di una persona e, in molti casi, di salvarle la vita.

Una risposta che cresce

Il dato più significativo della giornata arriva proprio dalla partecipazione: Bracciano ha risposto alla chiamata del dono con numeri superiori rispetto all’appuntamento dello scorso anno.

Un segnale che testimonia come la cultura della donazione possa crescere quando associazioni, istituzioni e cittadini riescono a fare rete. L’obiettivo non è infatti soltanto raccogliere sangue in occasione di una singola giornata, ma avvicinare nuovi donatori e trasformare un primo gesto di solidarietà in un impegno consapevole e continuativo.

Il messaggio lanciato alla vigilia era semplice: “Un piccolo gesto può fare una grande differenza”. Domenica mattina quel messaggio ha trovato una risposta concreta nelle persone che hanno scelto di presentarsi e mettersi a disposizione.

Un risultato ancora più importante dopo un’estate difficile

La risposta arrivata da Bracciano assume un significato ancora maggiore alla luce delle difficoltà che hanno caratterizzato l’estate appena trascorsa sul fronte delle scorte di sangue. I mesi estivi rappresentano da sempre uno dei periodi più delicati per il sistema trasfusionale: le partenze per le vacanze e il fisiologico calo delle donazioni possono infatti incidere sulle disponibilità, mentre le necessità degli ospedali e dei pazienti non vanno in ferie.

Una situazione che nell’estate 2026 ha assunto particolare rilevanza anche nel Lazio. Il Centro Nazionale Sangue, il 1° settembre, ha segnalato una carenza diffusa di emazie a livello nazionale, soprattutto di gruppo 0 positivo, indicando Lazio, Campania e Sicilia tra le Regioni con le maggiori criticità. Nella stessa comunicazione veniva inoltre evidenziata la difficoltà di compensare le carenze attraverso eccedenze provenienti da altre Regioni e veniva rivolto un invito a intensificare la raccolta e la chiamata dei donatori.

È proprio in questo contesto che il risultato ottenuto a Bracciano acquista un valore che va oltre i confini della singola iniziativa. Ogni persona che domenica mattina ha scelto di donare ha contribuito concretamente a rispondere a un bisogno reale del sistema sanitario, dimostrando quanto la mobilitazione dei territori possa diventare determinante nei momenti di maggiore difficoltà.

La forza della rete sul territorio

La riuscita dell’iniziativa è stata possibile anche grazie alla collaborazione delle realtà locali. La giornata si è svolta con il patrocinio del Comune di Bracciano e con il prezioso supporto dell’AVAB Protezione Civile, dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Bracciano e di AssoCommercianti Bracciano.

Una sinergia che conferma quanto il territorio possa diventare protagonista nella promozione della donazione di sangue. Sensibilizzare significa infatti raggiungere le persone nei luoghi della loro quotidianità, spiegando che diventare donatori è un gesto accessibile a molti e indispensabile per il sistema sanitario.

In linea generale possono donare le persone tra i 18 e i 65 anni, con un peso di almeno 50 chilogrammi, previa valutazione dell’idoneità da parte del personale sanitario. Gli uomini possono effettuare fino a quattro donazioni di sangue intero l’anno, mentre per le donne in età fertile il limite è di due, rispettando un intervallo minimo di 90 giorni tra una donazione e l’altra.

Dal territorio al Gemelli, un gesto che arriva a chi ne ha bisogno

La giornata di Bracciano si inserisce nell’attività portata avanti dal Gruppo Donatori Sangue Francesco Olgiati ODV, impegnato nella sensibilizzazione e nella promozione della donazione a sostegno delle necessità trasfusionali del Policlinico Gemelli.

Un impegno che assume ancora maggiore valore perché il sangue non può essere prodotto artificialmente: la sua disponibilità dipende dalla scelta volontaria, gratuita e responsabile delle persone di donarlo.

Ed è proprio da Bracciano che arriva un segnale positivo. Non soltanto per il risultato della singola mattinata, ma perché superare la partecipazione registrata nell’edizione precedente significa allargare progressivamente la comunità del dono.

Il ringraziamento più importante va quindi a chi domenica mattina ha scelto di esserci: ai donatori abituali, a chi si è avvicinato alla donazione e a quanti hanno contribuito all’organizzazione e alla diffusione dell’iniziativa.

Perché il successo di una raccolta di sangue non si misura soltanto nei numeri. Si misura nelle persone che decidono di fermarsi, tendere il braccio e pensare per qualche minuto a qualcuno che probabilmente non conosceranno mai.

Bracciano ha risposto. E il messaggio lasciato dalla giornata è semplice: una comunità che dona è una comunità più forte. Donare sangue significa donare vita.