Share Pin 46 Condivisioni

Una fiat panda, forse a causa di un sorpasso azzardato, è andata a finire sul gruppo di motociclisti che stava facendo ritorno a casa

Civitavecchia, la gita a Orvieto finisce in tragedia: muore Matteo Rossi –

Dramma ieri sulla provinciale Umbro – Casentinese. Una fiat panda, forse per un sorpasso azzardato, è andata a finire contro un gruppo di motociclisti, tutti di Civitavecchia, che stava facendo ritorno a casa. (foto Etrurianews)

Lo schianto, come riportato da Etrurianews, si è rivelato fatale per Matteo Rossi, 48enne di Civitavecchia, lavoratore di Port Mobility.

Immediatamente sul posto si sono portati i soccorsi, i vigili del fuoco e due elicotteri. I soccorsi hanno cercato in tutti i modi di rianimare Rossi ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Gravi le condizioni della sua fidanzata, subito trasportata al Policlinico Gemelli di Roma.

Un’altra delle ragazze del gruppo è stata intubata dai medici dell’elisoccorso e trasportata anche lei al Gemelli dove è arrivata in coma ma con buone possibilità di salvarsi.

L’altro centauro è stato trasportato all’ospedale Belcolle di Viterbo, con una bruttissima frattura scomposta al femore, insieme alla donna che si trovava nel lato passeggeri della Fiat Panda.

Per lei un brutto trauma facciale ma non è in pericolo di vita.

Un’altra ragazza a bordo delle moto, è stata trasportata anche lei al Belcolle per dei controlli ma non è in pericolo di vita.